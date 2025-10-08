इक्वाडोर के राष्ट्रपति के कत्ल की कोशिश, 500 लोगों के काफिले ने घेरकर की पत्थरबाजी

इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उनपर जानलेवा हमला किया गया है. तकरीबन 500 लोगों की भीड़ ने उनके काफिले को घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी.
Ecuador President: इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ की कथित तौर पर हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है. इक्वाडोर सरकार की तरफ से साझा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति नोबोआ दक्षिणी प्रांत कैनर की यात्रा पर थे, जिस दौरान कथित तौर पर उनकी हत्या की कोशिश की गई. मामले में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है.
पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री इनेस मंजानो ने इस मामले में जानकारी दी है कि नोबोआ के काफिले पर मंगलवार को एल ताम्बो शहर में हमला हुआ. हमले के दौरान नोबोआ अपने काफिले के साथ नए सार्वजनिक कार्यों के उद्घाटन के लिए स्टेडियम जा रहे थे. इनसे मंजानो ने मीडिया को बताया,'करीब 500 लोग आए और पत्थर फेंकने लगे. राष्ट्रपति की कार पर गोलियों के निशान भी हैं. नोबोआ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.'
वहीं इस मामले में पुलिस ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनपर आतंकवाद के आरोप लगाए जाएंगे. इस घटना के दौरान राष्ट्रपति के काफिले में शामिल कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है. राष्ट्रपति कार्यालय ने हमलावरों पर एक सामुदायिक परियोजना के उद्घाटन को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
Protesters attacked Ecuador’s president’s motorcade, pelting it with stones over rising fuel prices
In the province of Cañar, a crowd threw stones at the motorcade of 37-year-old President Daniel Noboa and, according to officials, allegedly opened fire. The attack took place… pic.twitter.com/usmFU3uMn4
— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2025
दरअसल 12 सितंबर को नोबोआ सरकार ने डीजल पर सब्सिडी खत्म करने के फैसले का ऐलान किया. राष्ट्रपति के ऐलान के बाद ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी हुई है. ईंधन की कीमत बढ़ने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था, जिसकी वजह से स्वदेशी समुदायों के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ.
वहीं प्रदर्शन के 16वें दिन सार्वजनिक उद्घाटन कार्यक्रम के लिए जा रहे राष्ट्रपति के काफिले पर हमला किया. इससे पहले इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने संगठित अपराध से जुड़ी बढ़ती हिंसा के बीच चार तटीय प्रांतों और एक कैंटन में आपातकाल की स्थिति को 30 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था.
(इनपुट-आईएएनएस)