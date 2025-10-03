Video: यूरोपीय नेताओं ने भरी महफिल में उड़ाया ट्रंप का मजाक, मैक्रों भी नहीं रोक पाए हंसी

Edi Rama Viral Video: अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती पर उनका जमकर मजाक उड़ाया. रामा ने ट्रंप की विश्व मानचित्र और भूगोल की समझ पर चुटकी ली जिसपर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

Bullseye! Albania’s prime minister trolled Trump to the laughter of colleagues Add Zee News as a Preferred Source Edi Rama jokingly demanded an apology from Macron for not congratulating him and Aliyev on “making peace”. Earlier, the U.S. president repeatedly claimed he had ended the war between Azerbaijan and… pic.twitter.com/VWT0nZV5Yt — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2025

ट्रंप कई बार कर चुके है ऐसी गलती

बता दें, ट्रंप कई बार कई पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच अंतर करने में विफल रहे हैं. उन्होंने अजरबैजान और अल्बानिया के बीच युद्ध समाप्त कराने का दावा किया था, जबकि इन दोनों देशों के बीच कभी युद्ध हुआ ही नहीं है. ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष से भी आगे निकलकर कंबोडिया और आर्मेनिया के बीच युद्ध समाप्त कराने का दावा किया था. इसी को लेकर तीनों नेता बात कर रहे थे. रामा, मैक्रों और अलीयेव के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में रामा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्बानिया और अजरबैजान के बीच किए गए शांति समझौते पर हमें आपने बधाई नहीं दी. मैक्रों ने मजाक में कहा कि मुझे इसके लिए खेद है.

बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कई देशों के बीच सुलह कराने का क्रेडिट लेते आए हैं. ट्रंप ने अजरबैजान और अल्बानिया के बीच युद्ध विराम कराने का भी क्रेडिट लिया है. हालांकि, अजरबैजान का अल्बानिया के साथ कभी युद्ध हुआ ही नहीं है. दरअसल, संघर्ष आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहा था. पिछले साल ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एक और युद्ध समाप्त करवाने का क्रेडिट लेते हुए गलती से आर्मेनिया की जगह अल्बानिया का नाम ले लिया था. बता दें ये पहला मौका नहीं है इससे पहले 2023 के चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने हंगरी और तुर्किये को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन को तुर्किये का नेता बताते हुए ट्रंप ने कहा था कि उनके देश का रूस के साथ एक मोर्चा है.