कट्टरपंथ के रास्ते पर 'अपने ही' अंडे फेंकते हैं! यूएन के रास्ते में यूनुस पर 'अंडे' क्यों चले?

DNA Analysis: पाकिस्तान प्रेम में अंधे हो चुके एर्दोआन कट्टरपंथ और फेक नैरेटिव के एजेंडे पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कि वो ये भी नहीं देख पा रहे कि कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने का अंजाम क्या होता है? अपने ही देश के लोग अंडे बरसाते हैं यकीन ना हो तो देखिए इस तस्वीर को किस तरह बांग्लादेश को कट्टरपंथी मुल्क बनाने वाले कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर उनके ही देश के लोग अंडे फेंक रहे हैं.

यूनुस संयुक्त राष्ट्र की जनरल मीटिंग में शामिल होने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे थे. जहां बांग्लादेशियों ने ही उनकी घोर बेइज्जती की. नाराज लोगों ने उनके ऊपर अंडे फेके उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए आपको देखना और सुनना चाहिए कि कैसे न्यूयॉर्क की सड़क पर कट्टरपंथी यूनुस को बांग्लादेश के लोगों ने आईना दिखाया है. मित्रो, सोचिए जरा जिस शख्स की अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा थी। जिसे नोबेल जैसा सम्मान दिया गया था उस शख्सियत को बांग्लादेशी ही बेइज्जत कर रहे हैं. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह कट्टरवाद ही है.

Add Zee News as a Preferred Source

मित्रो 7 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कमान संभालने के बाद से मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा दिया. जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटाया, जसीमुद्दीन रहमानी जैसे आतंकियों को जेल से छोड़ दिया। धर्म को आधार बनाकर पाकिस्तानी फौज़ से दोस्ती कर ली. बांग्लादेश को एक कट्टर मुल्क के रूप में बदल दिया. ये बात उन बांग्लादेशियों को अखर रही है जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो तरक्की पसंद हैं उन्हें ये लग रहा है कि मोम्मद यूनुस की अगुवाई में बंग्लादेश, पाकिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

क्योंकि आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई है बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई 9 प्रतिशत तक पहुंच गई है. कुल मिलाकर वैसी ही स्थिति बनती जा रही है जैसे पाकिस्तान की है यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस का विरोध बढ़ गया है. मोहम्मद यूनुस जब जून में ब्रिटेन गए थे, तब भी वहां उन्हे विरोध का सामना करना पड़ा था. लोगों ने लंदन में विरोध किया था, कारण वही उनकी कट्टरपंथी सोच थी. मित्रो, इतना कट्टर हो जाने के बावजूद मोम्मद यूनुस को मुस्लिम नेताओं के बीच ही कोई तरजीह नहीं मिल पा रही है.

न्यूयॉर्क में मुस्लिम देशों के नेताओं ने 2 बड़ी बैठक की है, एक बैठक गाजा तो दूसरी कश्मीर को लेकर हुई है दोनों ही बैठकों में बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया. ऊपर से बांग्लादेशी उनका विरोध भी कर रहे हैं और उनपर अंडा भी फेंक रहे हैं. जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस की ना अब पहले वाली इमेज रही और ना प्रतिष्ठा. इसीलिए एर्दोआन जैसे नेताओं को मोहम्मद यूनुस से सीख लेने की जरूरत है.