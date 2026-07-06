अमेरिका के 'पेंटागन' की बादशाहत खत्म! मिस्र ने खड़ा कर दिया 22000 एकड़ का 'ऑक्टागन' मिलिट्री हेडक्वार्टर, देखकर दुनिया हैरान

World Largest Defense Headquarters: पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते युद्ध के खतरों और सैन्य तनाव के बीच मिस्र (इजिप्ट) ने रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. जानकारी के अनुसार, मिस्र ने 4 जुलाई को अपने नए और बेहद विशाल स्ट्रैटेजिक कमांड हेडक्वार्टर का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन कर दिया है, जिसे 'ऑक्टागन' (Octagon) नाम दिया गया है. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी द्वारा देश को समर्पित किया गया यह कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे आधुनिक और बड़े मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में से एक है.
इस ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रपति अल-सिसी ने कहा कि यह नया स्ट्रैटेजिक कमांड हेडक्वार्टर हमारी सशस्त्र सेनाओं की सभी शाखाओं के बीच बेहतरीन तालमेल और प्लानिंग को मजबूत करेगा. अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस यह सेंटर किसी भी वैश्विक चुनौती का सामना करने और देश के रणनीतिक लक्ष्यों को सुरक्षित रखने में मिस्र को नई ऊंचाई देगा.
मिस्र के इस नए सैन्य मुख्यालय की तुलना सीधे अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी 'पेंटागन' से की जा रही है. यह तुलना सिर्फ इसके विशाल आकार के कारण नहीं, बल्कि इसके रणनीतिक रोल की वजह से हो रही है. जैसे पेंटागन अमेरिकी सेना की रीढ़ है, वैसे ही 'ऑक्टागन' अब मिस्र की मिलिट्री लीडरशिप, इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल प्लानिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट को एक ही छत के नीचे लेकर आएगा.
Egypt has officially inaugurated its new ministry of defense headquarters, the State Strategic Command Center, known as "The Octagon." It is now the world's largest defense headquarters complex, surpassing the US Pentagon in both land area and floor space
Floor area:
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The World War (@TheWorldWar12) July 5, 2026
मिस्र की 'स्टेट इन्फॉर्मेशन सर्विस' (SIS) के मुताबिक, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि रक्षा तकनीक का एक महासमंदर है. आइए इसकी खासियतों पर एक नजर डालते हैं.
1.22000 एकड़ का विशाल साम्राज्य: ये मिलिट्री हेडक्वार्टर पूरे 22000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है. इसमें अष्टकोणीय (Octagonal) ज्यामितीय डिजाइन वाली आठ मुख्य इमारतें बनाई गई हैं.
2. मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा रक्षा केंद्र: इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 13 इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक और लॉजिस्टिक जोन में बांटा गया है, जो इसे पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाते है.*
3. अभेद्य साइबर सुरक्षा: इस हेडक्वार्टर में एक बेहद एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है. देश के संवेदनशील नेशनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है.
4. एक छोटा 'सैन्य शहर': इसे किसी बिल्डिंग के बजाय मिनिएचर एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस सिटी (छोटा रक्षा शहर) कहना ज्यादा सही होगा. इस पूरे कैंपस को चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है:
- कमांड
- लॉजिस्टिक्स
- ट्रेनिंग
- नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस: युद्ध की रणनीति को अचूक बनाने के लिए यह पूरा कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम से लैस किया गया है.