/Islamic NATO में जुड़ने वाला था चौथा देश! शुरुआती बैठकों में रहा शामिल; फिर क्यों अलग हो गया भारत का ये मित्र?

पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच हुए 'मक्का समझौते' में शामिल होने वाला चौथा देश मिल गया है. दिलचस्प बात यह है कि यह चौथा देश भारत का करीबी दोस्त है और बड़े पैमाने पर दोनों देशों के बीच कारोबार भी होता है. यह दावा सिर्फ हम नहीं कर रहे, बल्कि तुर्किये के विदेश मंत्री ने भी इस दिशा में बड़ी बात कही है. उन्होंने दावा किया है कि इस समझौते के अगले फेज में चौथा देश शामिल हो सकता है.
दरअसल कहा यह जा रहा है कि मिस्र इस ग्रुप का चौथा देश हो सकता है. क्योंकि इस गठबंधन को लेकर होने वाले पिछले कई बैठकों में उसके शामिल होने की बातें सामने आई हैं. बीबीबी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के पूर्व सहायक विदेश मंत्री मासूम मरजूक ने मक्का समझौते में मिस्र की गैर-मौजूदगी स्पष्टीकरण की मांग करती है, खासकर इसलिए क्योंकि मिस्र ने एक महत्वपूर्ण सलाहकार बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. उनका कहना था कि यह मीटिंग चारों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी परामर्श के पहले से मौजूद रास्ते को दर्शाती थी.
इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किये के संबंधों में विस्तार देखने को मिला था. मार्च 2026 में चारों देशों के विदेश मंत्री भी इस्लामाबाद में एकत्र हुए थे. रिपोर्ट में मासूम मरजूक के मुताबिक, इन चारों देशों के बीच संवाद का एक ढांचा पहले ही शक्ल लेना शुरू हो चुका था. इसलिए मक्का समझौते पर दस्तखत के वक्त मिस्र की गैर-मौजूदगी ऐसे सवाल खड़े करती है, जिनके साफ जवाब की जरूरत है.'
इसके अलावा तुर्किये के विदेश मंत्री खाकान फेदान ने भी इस बारे में कहा था कि मिस्र तमाम मामलों में हमारी साझेदार है और मेरा मानना है कि अगले फेज में मिस्र भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है. उन्होंने आगे कहा,'इसमें कुछ तकनीकी मामले आ गए थे, जब ये हल हो जाएंगे तो, ऐसी कोई वजह नहीं बचेगी, जिसकी वजह से मिस्र इस गठबंधन का हिस्सा ना बने.' ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मिस्र इस समझौते के शुरुआती चरण में हिस्सेदार था तो, फिर आखिरी वक्त में वो इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ?
ईरान के साथ टकराव से बचना: कहा जा रहा है कि मिस्र इस समझौते में शामिल होकर ईरान उसके समर्थन वाले हूतियों से सीधे टकराव से बचना चाहता है. मिस्र को उसे डर है कि ईरान-समर्थित हूतियों से सीधा पंगा लेने पर लाल सागर, स्वेज नहर की सुरक्षा और उसकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है.
इजरायल के साथ संबंध: मिस्र 1979 से इजरायल के साथ शांति समझौते में है. रिपोर्टों के मुताबिक काहिरा नहीं चाहता कि पाकिस्तान-तुर्किये-सऊदी वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होकर वह इजरायल के साथ अपने सुरक्षा संतुलन को मुश्किल में डाले.
UAE से रिश्ते बचाना: मिस्र के UAE के साथ भी गहरे सुरक्षा और आर्थिक रिश्ते हैं. इसलिए वह ऐसा कोई गठबंधन नहीं चाहता जिसमें उसे सऊदी-तुर्किये-पाकिस्तान के एक खेमे और UAE-इजरायल वाले दूसरे खेमे के बीच चुनाव करना पड़े.
भारत के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते: कुछ विश्लेषणों में भारत को भी एक वजह के तौर पर बताया गया है. पाकिस्तान इस गठबंधन का सदस्य है, जबकि मिस्र के भारत के साथ गहरे आर्थिक और रक्षा संबंध हैं. इसलिए काहिरा किसी ऐसे ब्लॉक से दूरी रखकर संतुलन बनाए रखना चाहता है.
भारत और मिस्र के बीच 2024-25 के आधिकारिक MEA आंकड़ों के मुताबिक कुल द्विपक्षीय व्यापार 4.8 अरब डॉलर रहा. इसमें भारत ने मिस्र को 3.42 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि मिस्र से 1.46 अरब डॉलर का आयात किया. यानी भारत का व्यापार अधिशेष करीब 1.96 अरब डॉलर रहा.
|भारत से मिस्र निर्यात
|मिस्र से भारत आयात
|पेट्रोलियम उत्पाद
|पेट्रोलियम उत्पाद
|इंजीनियरिंग सामान
|रसायन
|रसायन
|धातु और खनिज
|कपड़ा और कॉटन यार्न
|कृषि एवं खाद्य उत्पाद
|दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स
|—
|खाद्य एवं कृषि उत्पाद
|—