मिस्र के राष्ट्रपति ने लिया ऐतिहासिक फैसला, एक्टिविस्ट अलाआ अब्द एल फत्ताह को किया रिहा, लगभग एक दशक तक बनाया था कैदी
मिस्र के राष्ट्रपति ने लिया ऐतिहासिक फैसला, एक्टिविस्ट अलाआ अब्द एल फत्ताह को किया रिहा, लगभग एक दशक तक बनाया था कैदी

Alaa Abd el-Fattah: मिस्र के एक्टिविस्ट अब्द एल फत्ताह को जेल से रिहा कर दिया है. इसका फैसला इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी की ओर से किया गया.   

 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 23, 2025, 07:44 AM IST
मिस्र के राष्ट्रपति ने लिया ऐतिहासिक फैसला, एक्टिविस्ट अलाआ अब्द एल फत्ताह को किया रिहा, लगभग एक दशक तक बनाया था कैदी

World News In Hindi: इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी ने सोमवार 22 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और ब्रिटिश नागरिक अलाआ अब्द एल फत्ताह को क्षमादान दिया है. इसके साथ ही उन्होंने 5 अन्य लोगों को माफी भी दी है. अलाआ को मंगलवार 23 सितंबर 2025 की सुबह अल नत्रून जेल से रिहा किया गया. अब वह काहिरा स्थित अपने घर पहुंच चुका है.    

बार-बार हुई गिरफ्तारी 

बता दें कि अब्द एल फत्ताह पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से जेल में थे. उन्हें साल 2014 में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. साल 2019 में उन्हें थोड़े समय के लिए रिहा किया, लेकिन फिर वह वापस गिरफ्तार हो गए. साल 2021 में उन्हें झूठी खबर फैलाने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई थी. अब्द एल फत्ताह की रिहाई की मांग लंबे समय से उनके परिवार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की ओर से की जा रही थी. रिहाई के लिए उनकी मां ने भूख हड़ताल भी की थी.

अब्द एल फत्ताह की रिहाई

इस बार अब्द एल फत्ताह के लिए मिस्र की राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद ने राष्ट्रपति से अपील की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने संबंधित अधिकारियों को मामले की समीक्षा करने का आदेश दिया. रिहाई के बाद अलाआ की बहन मोना सैफ ने सोशल मीडिया पर लिखा,'एक असाधारण दयालु दिन. अलाआ आजाद है.' उनकी दूसरी बहन सना सैफ ने बताया कि अलाआ ने रिहाई के बाद उन्हें पड़ोसी के फोन से कॉल किया.  

इजिप्ट में कैद पॉलिटिकल प्रिजनर 

ब्रिटिश विदेश मंत्री यवेट कूपर ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे अलाआ के ब्रिटेन लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हालांकि अलाआ ने संकेत दिया है कि वह इजिप्ट में ही रहकर अपनी नागरिकता बनाए रखना चाहते हैं. मानवाधिकार संगठनों ने इस माफी को एक सकारात्मक कदम बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि मिस्र में अभी भी हजारों राजनीतिक कैदी जेल में हैं. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा,' यह माफी एक लंबे अन्याय का अंत है, लेकिन यह अलाआ की जेल में झेली गई पीड़ा को नहीं मिटा सकती.'  

FAQ 

अलाआ अब्द एल फत्ताह कौन हैं?  

अलाआ अब्द एल-फत्ताह मिस्र के एक प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता, लेखक और ब्लॉगर हैं, जिन्होंने 2011 के अरब स्प्रिंग आंदोलन में भाग लिया था.  

अलाआ अब्द एल फत्ताह की रिहाई कैसे संभव हुई?  

मिस्र की मानवाधिकार परिषद की अपील और उनकी मां की भूख हड़ताल के बाद राष्ट्रपति अल सीसी ने उन्हें माफ कर दिया. 

