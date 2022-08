Egypt School Fire: मंगेतर एग्जाम में हुई फेल, लड़के ने बदला लेने के लिए की ऐसी हरकत; पुलिस रह गई हैरान

Man Burns Down School in Egypt After Fiancee Fails Exam: शादी आमतौर पर हर इंसान करता है और यह जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक होता है. यही वजह है कि हर कई इस पल को जीना चाहता है और इसके लिए तमाम पापड़ भी बेलता है, लेकिन मिस्र में एक लड़के ने शादी के लिए सारी हदें ही पार कर दीं. दरअसल, इस शख्स ने अपनी शादी बचाने के लिए एक स्कूल में ही आग लगा दी. हालांकि राहत की बात ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन आग से कई जरूरी कागजात और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

फिलहाल पुलिस हिरासत में आरोपी

द नेशनल न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्र के प्रॉसिक्यूटर जनरल ने बताया है कि काहिरा के उत्तर में मेनोफिया प्रांत में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. इस शख्स ने घारबिया प्रांत में एक स्कूल में आग लगा दी थी. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है. पूछताछ में उसने जो वजह बताई उसे सुनकर जांच अधिकारी भी हैरान हो गए. उसका कहना था कि उसकी मंगेतर इसी स्कूल में पढ़ती है और उसके पेपर अच्छे नहीं गए थे और वह फेल हो गई थी. फेल होने पर उसे फिर से पढ़ाई करनी पड़ती और उसकी शादी 1 साल आगे बढ़ जाती. इसी वजह से उसने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को जलाने का फैसला किया ताकि सारे कागज जल जाएं.

स्कूल को हुआ काफी नुकसान

प्लानिंग के तहत उसने स्कूल में आग लगाई और वहां से फरार हो गया. आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में लग गई, लेकिन तब तक स्कूल के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में काफी नुकसान हो चुका था. कई स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड नष्ट हो गए. हालांकि आग से किसी के घायल होने या मौत की कोई सूचना नहीं है. आग लगाने के बाद युवक भागकर अपने गांव चला गया.

इस तरह पकड़ में आया आरोपी

पुलिस ने जांच शुरू की तो प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में पता चला कि एक लड़का आग से पहले संदिग्ध रूप से यहां घूमता दिखा था और वह पहले भी इस इलाके में अक्सर आता-जाता रहा है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और लड़के की पहचान हो गई. इसके बाद उसके घर का पता निकाला गया और उसे अरेस्ट किया गया. वहीं इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. पुलिस इस मामले को लेकर इसलिए भी एक्टिव हो गई थी क्योंकि हाल के दिनों में मिस्र में आगजनी की कई घटनाएं हुई हैं. ऐसे में इसे उनसे जोड़कर देखा गया था. स्कूल में आग से पहले गीजा के अबू सेफीन चर्च में लगी आग में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 14 घायल हो गए थे.

