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Hindi NewsदुनियाEid-Ul-Fitr 2026: सऊदी अरब में होने वाला है चांद का दीदार? 19 या 20 मार्च, जानें भारत में कब मनाई जाएगी ईद

Eid-Ul-Fitr 2026: सऊदी अरब में होने वाला है चांद का दीदार? 19 या 20 मार्च, जानें भारत में कब मनाई जाएगी ईद


Eid 2026 Date: मुस्लिम धर्म के सभी लोगों की नजर इस वक्त आसमान पर टिकी हुई हैं. हर कोई ईद के चांद का दीदार करना चाहता है, हालांकि इसका सबसे पहले दीदार सऊदी अरब में होता है. इसके बाद ही बाकी जगहों पर ईद मनाई जाती है. सऊदी अरब में चांद कब दिखाई देने वाला है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 17, 2026, 11:18 PM IST
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Eid-Ul-Fitr 2026: सऊदी अरब में होने वाला है चांद का दीदार? 19 या 20 मार्च, जानें भारत में कब मनाई जाएगी ईद

Eid-Ul-Fitr 2026: रमजान का पाक महीना अब अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है. इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी लोगों की निगाहें आसमान में दिखने वाले ईद के चांद पर टिकी हैं. इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक वैसे तो शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है, लेकिन इसकी सटीक तारीख चांद के दीदार पर ही निर्भर करती है. बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में बुधवार 18 मार्च 2026 को चांद दिखने वाला है. अगर ऐसा होता है तो वहां 19 मार्च 2026 को ईद मनाई जाएगी. इसके एक दिन बाद यानी 20 मई 2026 को भारत में यह त्योहार मनाया जाएगा.  

कब दिखेगा चांद? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में बुधवार 18 मार्च 2026 को चांद दिखने की संभावना है. अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो वहां ईद 19 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. भारत में आमतौर पर सऊदी अरब के एक दिन बाद ईद मनाई जाती है. ऐसे में यहां शुक्रवार 20 मार्च 2026 को ईद मनाए जाने की संभावना है. भारत की बात करें तो दिल्ली NCR में 19 मार्च 2026 की शाम को चांद दिखाई दे सकता है. अगर ऐसा होता है तो ईद 20 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. चांद दिखने का अनुमानित समय शाम 6 बजकर 24 मिनट से लेकर 6 बजकर 58 मिनट के बीच है. 

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कैसा दिखता है ईद का चांद? 

ईद का चांद बढ़ते हुए अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देता है, जो सूर्यास्त के तुरंत बाद एक पतली, घुमावदार लाइन के रूप में नजर आता है. यह रमजान के अंत और ईद के उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है. ईद का चांद बेहद बारीक धनुष के आकार का होता है. ये बेहद कम समय के लिए दिखाई देता है और इसमें रोशनी भी बेहद हल्की होती है. आसमान में इस पतले अर्धचंद्र को देखने के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाता है.  

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कैसे मनाई जाती है ईद? 

बता दें कि ईद से पहले की रात को चांद रात के नाम से जाना जाता है. चांद दिखते ही लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं. महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और मिठाइयां समेत कई तरह के विशेष पकवान बनाती हैं. इसके साथ ही प्रियजन एक-दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं. ईद की सुबह लोग साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं, नमाज अदा करते हैं, दान देते हैं और बच्चे बड़ों से ईदी प्राप्त करते हैं. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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