/एफिल टावर में हिंदू धार्मिक डेलिगेशन के सामने न दिखे लेडीज स्टाफ... फरमान पर बवाल के बाद स्मारक बंद; मामले में मेयर की एंट्री

Eiffel Tower Closed: पेरिस के मशहूर एफिल टावर पर महिला कर्मचारियों को लेकर उठे एक विवाद ने तूल पकड़ लिया. यहां काम करने वाले स्टाफ का आरोप है कि पिछले सप्ताह एक धार्मिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान वहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों को गेस्ट की नजरों से दूर रहने के लिए कहा गया. इस फरमान को लैंगिंग भेदभाव का मामला बताते हुए भड़के कर्मचारियों विरोध शुरू कर दिया. मामला इतना बढ़ा कि सोमवार को कर्मचारियों की हड़ताल के चलते एफिल टावर को बंद करना पड़ा.
कर्मचारियों और मैनेजमेंट ने बताया कि सोमवार को एफिल टावर इसलिए बंद किया गया, क्योंकि एक हिंदू धार्मिक समूह के दौरे के दौरान महिला सहयोगियों को हटाए जाने को लेकर कर्मचारियों ने काम के बजाए धरने पर बैठने का ऐलान किया था. इस विवाद के बीच पेरिस के मेयर इमैनुअल ग्रेगोआर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. वहीं फ्रांस के कुछ नेताओं ने भी घटना पर सवाल उठाए हैं.
पेरिस के मेयर इमैनुअल ने कहा, 'ऐसे हालात को बर्दाश्त करना मंजूर नहीं है. ऐसे विचार न तो मेरे हैं और ना ही फ्रांस के. हम ऐसे मूल्यों को स्वीकार नहीं करते, इसलिए इस महान स्मारक से जुड़े स्टाफ को भी ऐसे आदेशों देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता. महिला हो या पुरुष, फ्रांस में बिना किसी भेदभाव के पूरी आजादी से घूमने और काम करने का अधिकार है. इसलिए पहले ये जरूरी है कि उन तथ्यों का पूरी तरह से पता लगाया जाए जिनकी वजह से यह विरोध हुआ.'
Je prends connaissance du mouvement de colère des salarié·es de la tour Eiffel et je veux leur dire que leur mécontentement est légitime.
Il n’est pas acceptable que de telles conditions puissent être tolérées. Ce ne sont ni mes valeurs, ni celles que doit porter la tour Eiffel,… https://t.co/3srttJpxPo
— Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 7, 2026
मेयर ने ये भी कहा, 'महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता न तो हमारी ऐतिहासिक इमारतों के पास रुकेगी और न ही इस शहर में कहीं और. इसे हर जगह और हर किसी के लिए लागू किया जाना चाहिए. मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा हर जगह हो और इसमें कोई अपवाद न हो. जल्द से जल्द इसकी जांच शुरू की जाएगी.'
एफिल टावर स्टाफ यूनियन के सदस्य डियान डावोइन ने बताया कि जब प्रतिनिधिमंडल वहां से गुजर रहा था, तब महिला कर्मचारियों से कहा गया कि वे फौरन अपना ड्यूटी छोड़ दें और उनकी जगह पुरुष कर्मचारी काम संभाल लें. वीकेंड पर इस घटना को लेकर कर्मचारियों में तनाव बढ़ता गया. इसके बाद सोमवार की सुबह कर्मचारियों ने मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके ये सुनिश्चित करना शुरू किया कि कंपनी में महिलाओं के साथ दोबारा इस तरह का व्यवहार न हो.
सोमवार को एफिल टावर के नीचे लगे बोर्ड पर लिखा था, "परिचालन संबंधी कारणों से एफिल टावर का खुलना देर से होगा." डावोइन के मुताबिक, इस घटना को लेकर मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से माफी मांगी है.