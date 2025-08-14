'नाम बड़े पर काम छोटे...', 5 स्टार से भी ऊंचा रेस्टोरेंट में नहीं मिला ढंग का खाना, 'ब्रेड' ने छेड़ी बहस, एफिल टॉवर पर क्या हुआ?

Eiffel Tower: आपने अक्सर देखा होगा कि खाने-पीने के शौकीन लोग बड़े-बड़े रेस्टोरेंट या फिर होटल में खाने के लिए जाते हैं. महंगे रेस्टोरेंट के खानों से कई लोग तो खुश हो जाते हैं जबकि कई लोगों को इससे काफी ज्यादा शिकायत रहती है. ऐसी ही एक शिकायत ऐश्वर्या नाम की इस महिला की है. इसने पेरिस के एफिल टॉवर में बने दो मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट के खाने को लेकर काफी ज्यादा आलोचना की है और कहा है कि यह मेरा अबतक का सबसे महंगा और खराब खाना था. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं विस्तार के साथ.

इस खराब खाने को लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि अगर हम स्टार्टर की बात करें तो इसे 10 में से 2 नंबर दिए जा सकते हैं और मेन डिश की बात करें तो इसे 10 में से 7 नंबर दिए जा सकते हैं इसके अलावा क्रीमी मिठाई को 10 में से 1 नंबर दिए जा सकते हैं. महिला ने ब्रेड की शिकायत करते हुए कहा कि इसे चबाना नामुमकिन है. इस खाने से महिला काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आई.

साथ ही साथ महिला ने कहा कि जब उसने वेटर से इसके बजाय अन्य विकल्पों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यही एकमात्र विकल्प है. इसके बाद उसने बताया कि खाना खाने लायक तो था, लेकिन औसत था और उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. यह एक प्रतिष्ठित जगह है लेकिन इसके हिसाब से यहां का खाना नहीं था. ऐश्वर्या के अलावा न्यूजीलैंड से आई महिला को भी ब्रेड को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उसकी दिक्कतों को देखते हुए ऐश्वर्या ने उसे सुपरमार्केट से बिस्कुट दिलाने में मदद की.

वीडियो को शेयर करते हुए उसने कैप्शन में लिखा कि मैं यहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, मेरा अब तक का सबसे महंगा लंच ऐसा ही निकला. उनके वीडियो शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है.उनके वीडियो टिप्पणी करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि "अगर आपको फ़्रांसीसी व्यंजन की आदत नहीं है, तो आप इतने अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगी, इसके अलावा एक ने लिखा कि यहां की ब्रेड नरम नहीं होती है और ब्रेड कई तरह की होती है.