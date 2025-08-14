'नाम बड़े पर काम छोटे...', 5 स्टार से भी ऊंचा रेस्टोरेंट में नहीं मिला ढंग का खाना, 'ब्रेड' ने छेड़ी बहस, एफिल टॉवर पर क्या हुआ?
Advertisement
trendingNow12881146
Hindi Newsदुनिया

'नाम बड़े पर काम छोटे...', 5 स्टार से भी ऊंचा रेस्टोरेंट में नहीं मिला ढंग का खाना, 'ब्रेड' ने छेड़ी बहस, एफिल टॉवर पर क्या हुआ?

Paris Eiffel Tower: खाने-पीने के शौकीन लोग फेमस जगहों पर लंच-डिनर करना चाहते हैं. हालांकि पेरिस के एफिल टॉवर में बने दो मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट के खाने को लेकर एक महिला ने काफी ज्यादा आलोचना की है. जानिए क्या कुछ कहा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 14, 2025, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नाम बड़े पर काम छोटे...', 5 स्टार से भी ऊंचा रेस्टोरेंट में नहीं मिला ढंग का खाना, 'ब्रेड' ने छेड़ी बहस, एफिल टॉवर पर क्या हुआ?

Eiffel Tower: आपने अक्सर देखा होगा कि खाने-पीने के शौकीन लोग बड़े-बड़े रेस्टोरेंट या फिर होटल में खाने के लिए जाते हैं. महंगे रेस्टोरेंट के खानों से कई लोग तो खुश हो जाते हैं जबकि कई लोगों को इससे काफी ज्यादा शिकायत रहती है. ऐसी ही एक शिकायत ऐश्वर्या नाम की इस महिला की है. इसने पेरिस के एफिल टॉवर में बने दो मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट के खाने को लेकर काफी ज्यादा आलोचना की है और कहा है कि यह मेरा अबतक का सबसे महंगा और खराब खाना था. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं विस्तार के साथ.

इस खराब खाने को लेकर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि अगर हम स्टार्टर की बात करें तो इसे 10 में से 2 नंबर दिए जा सकते हैं और मेन डिश की बात करें तो इसे 10 में से 7 नंबर दिए जा सकते हैं इसके अलावा क्रीमी मिठाई को 10 में से 1 नंबर दिए जा सकते हैं. महिला ने ब्रेड की शिकायत करते हुए कहा कि इसे चबाना नामुमकिन है. इस खाने से महिला काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आई. 

साथ ही साथ महिला ने कहा कि जब उसने वेटर से इसके बजाय अन्य विकल्पों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यही एकमात्र विकल्प है. इसके बाद उसने बताया कि खाना खाने लायक तो था, लेकिन औसत था और उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. यह एक प्रतिष्ठित जगह है लेकिन इसके हिसाब से यहां का खाना नहीं था. ऐश्वर्या के अलावा न्यूजीलैंड से आई महिला को भी ब्रेड को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उसकी दिक्कतों को देखते हुए ऐश्वर्या ने उसे  सुपरमार्केट से बिस्कुट दिलाने में मदद की.  

वीडियो को शेयर करते हुए उसने कैप्शन में लिखा कि मैं यहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, मेरा अब तक का सबसे महंगा लंच ऐसा ही निकला. उनके वीडियो शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है.उनके वीडियो टिप्पणी करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि "अगर आपको फ़्रांसीसी व्यंजन की आदत नहीं है, तो आप इतने अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगी, इसके अलावा एक ने लिखा कि यहां की ब्रेड नरम नहीं होती है और ब्रेड कई तरह की होती है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

eiffel tower

Trending news

विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
;