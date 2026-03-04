Advertisement
सोने का ताबूत और 5 ट्रक फूल! मैक्सिको के ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की आखिरी विदाई; क्या अब गद्दी के लिए बहेगी खून की नदियां?

सोने का ताबूत और 5 ट्रक फूल! मैक्सिको के 'ड्रग लॉर्ड' एल मेंचो की आखिरी विदाई; क्या अब गद्दी के लिए बहेगी खून की नदियां?

Mexico drug lord funeral golden coffin: मैक्सिको के खूंखार माफिया 'एल मेंचो' को सोने के ताबूत में दफन किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई है. सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसकी मौत हुई, जिससे अब कार्टेल के भीतर गैंगवार का खतरा बढ़ गया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 04, 2026, 09:55 AM IST
सोने का ताबूत और 5 ट्रक फूल! मैक्सिको के 'ड्रग लॉर्ड' एल मेंचो की आखिरी विदाई; क्या अब गद्दी के लिए बहेगी खून की नदियां?

Mexico drug lord funeral golden coffin: मैक्सिको की सड़कों पर बिछी लाशें, जलती गाड़ियां और हवा में तैरता मातम, ये मंजर गवाही दे रहा है कि जलिस्को कार्टेल के साम्राज्य का सूरज डूब चुका है. दुनिया जिसे एल मेंचो के नाम से जानती थी और जिसकी गर्दन पर अमेरिका ने करोड़ों का इनाम रखा था, वो आखिरकार मौत की नींद सो गया है. 

सोमवार को जब उसका जनाजा निकला, तो ग्वाडलाहारा की गलियां सन्न रह गई थी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी ताबूत लकड़ी का नहीं बल्कि सोने से बना हुआ था. सोने के ताबूत में बंद एल मेंचो की अंतिम विदाई किसी राजा से कम नहीं थी, जहां 5 ट्रक सिर्फ फूलों से लदे थे और बैंड-बाजे के साथ उसके गुनाहों के किस्से गाए जा रहे थे.

लेकिन इस रंगीन विदाई के पीछे एक खूनी हकीकत छिपी है. एक भीषण मुठभेड़ में घायल होने के बाद 59 साल के इस माफिया की मौत ने मैक्सिको में हिंसा का नया दौर शुरू कर दिया है. राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम के लिए यह जितनी बड़ी कामयाबी है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए उतना ही बड़ा सिरदर्द, क्योंकि अब डर है कि एल मेंचो की खाली हुई गद्दी के लिए कार्टेल के भीतर ही खून की नदियां बहेंगी. आइए, जानते हैं उस खूंखार ड्रग माफिया के आखिरी सफर की पूरी कहानी, जिसका मुर्गा लड़ाई का शौक और सोने का ताबूत आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

कैसे हुई थी मौत?
फरवरी के आखिर में उसे पकड़ने पहुंची स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और उसके अंगरक्षकों के बीच मुठभेड़ हुई थी. उसी दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. बाद में उसकी मौत हो गई. वो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का संस्थापक था. उसकी मौत के बाद कई इलाकों में हिंसा फैल गई. जगह-जगह गाड़ियां जलाई गईं. कई सड़कों को बंद कर दिया गया.

 तैनात रहे मैक्सिकन नेशनल गार्ड
अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. समारोह जलिस्को राज्य के ग्वाडलाहारा के पास हुआ था. ये इलाका लंबे समय से उसी गिरोह का गढ़ माना जाता है. किसी नई हिंसा को रोकने के लिए मैक्सिकन नेशनल गार्ड के जवान बड़ी संख्या में तैनात थे 

अंतिम संस्कार से पहले अंतिम विदाई स्थल पर फूलों के बड़े बड़े हार लाए गए. एक फूलों की सजावट मुर्गे के आकार की भी थी. ये उसके मुर्गा लड़ाई के शौक की ओर इशारा माना गया. समारोह रंगीन जरूर था. लेकिन माहौल बेहद सख्त सुरक्षा में रखा गया था.

फूल ले जानें के लिए 5 ट्रकों की जरूरत
खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक इतना फूल आ गया था कि उन्हें कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए 5 ट्रकों की जरूरत पड़ी थी. इनमें से ज्यादातर श्रद्धांजलि भेजने वालों के नाम सामने नहीं आए थे. शव यात्रा के दौरान बैंड भी चल रहा था. 
स्थानीय शैली का संगीत और ड्रग माफियाओं की तारीफ वाले गीत बजाए गए. इसी दौरान मशहूर गीत एल मुचाओ एलेग्रे भी बजाया गया. सुनहरे रंग का ताबूत जैसे ही कब्रिस्तान के भीतर बने चैपल तक पहुंचा. वहां करीब एक घंटे तक धार्मिक रस्में चलीं.

पहचान छिपाने के लिए मास्क
समारोह में शामिल कई लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे. पहचान छिपाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी. बाद में सभी लोग ताबूत के पीछे पीछे कब्र तक पहुंचे. मैक्सिको के मीडिया ने बताया कि उसकी कब्र बाकी ड्रग सरगनाओं की कब्रों की तुलना में काफी साधारण रही थी. 

आम तौर पर ऐसे लोगों के लिए बड़े और महंगे मकबरे बनाए जाते हैं. लेकिन इस बार जमीन का टुकड़ा ज्यादा भव्य नहीं थी. इसके बावजूद अंतिम विदाई में भीड़ और दिखावे की कोई कमी नहीं रही.

