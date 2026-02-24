Advertisement
trendingNow13120540
Hindi Newsदुनियादिल के खेल में ढहा ड्रग साम्राज्य: अल मेंचो की मौत के पीछे गर्लफ्रेंड! धोखा दे गई या फिर कुछ और?

दिल के खेल में ढहा ड्रग साम्राज्य: अल मेंचो की मौत के पीछे गर्लफ्रेंड! धोखा दे गई या फिर कुछ और?

Mexican Drug Lord El Mencho: मेक्सिको के कुख्यात ड्रग सरगना Nemesio Oseguera Cervantes उर्फ अल मेंचो की एक सैन्य अभियान में मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार, उसकी प्रेमिका की गतिविधियों से अल मेंचो के ठिकाने का सुराग मिला था. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- X
फोटो- X

El Mencho's Death: मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग सरगना Nemesio Oseguera Cervantes उर्फ ‘अल मेंचो’ का अंत एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में 22 फरवरी को हो गया. अधिकारियों के मुताबिक, उसकी गर्लफ्रेंड की गतिविधियों से मिली अहम खुफिया जानकारी ने सुरक्षा एजेंसियों को उसके छिपने के ठिकाने तक पहुंचने में मदद की, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

जंगल में हुई सेना और अल मेंचो के बीच मुठभेड़

जांच एजेंसियों के मुताबिक, अल मेंचो की गर्लफ्रेंड पर निगरानी रखने पर पता चला कि जलिस्को के पहाड़ी कस्बे तापलपा के पास एक संदिग्ध परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच अल मेंचो के मौजूद होने की आशंका है. मैक्सिको के रक्षा मंत्री रिकार्डो ट्रेविला ने बताया कि सुरक्षा बलों ने अगले दिन परिसर को चारों ओर से घेर लिया. इस दौरान अल मेंचो के हथियारबंद गुर्गों ने गोलीबारी शुरू कर दी.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

मुठभेड़ के बीच अल मेंचो अपने गुर्गो के साथ जंगल की ओर भाग निकला, सेना ने अल मेंचो का पीछा किया और सेना के साथ हुई मुठभेड़ में वो गंभीर रूप से घायल हो गया. कुछ देर तलाशी अभियान चलाने के बाद सेना ने अल मेंचो को पकड़ लिया. हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाते समय अल मेंचो और उसके 2 गुर्गो की मौत हो गई.

अमेरिकी एजेंसियों ने दिया सीक्रेट इनपुट

इस ऑपरेशन का प्लान मैक्सिकन सेना ने किया हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुफिया जानकारी साझा कर संभावित ठिकाने की पुष्टि में मदद की. मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम (Claudia Sheinbaum) ने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक शामिल नहीं थे. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह मैक्सिकन बलों की कार्रवाई थी.

अल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में भड़की हिंसा

अल मेंचो की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर ड्रग माफिया के लड़ाकों ने मैक्सिको के कई राज्यों में हमले शुरू कर दिए. सड़कों को जाम किया, गाड़ियों में आग लगा दी और सुरक्षा बलों पर फायरिंग की. मैक्सिकन सरकार की सुरक्षा मंत्री उमर गार्सिया हारफुच ने बताया कि जलिस्को में हुई हिंसा में कम से कम 25 नेशनल गार्ड के जवान और करीब 30 संदिग्ध गिरोह सदस्य मारे गए. दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया.

ये भी पढ़ें: मैक्सिकन सेना ने किसे मार गिराया कि सुलग उठा पूरा देश? कौन था एल मेंचो जिसके लोगों ने जगह-जगह लगा दी आग

इस बीच आपको बता दें कि मैक्सिको में अल मेंचो के Jalisco New Generation Cartel को सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में गिना जाता रहा है. संगठन पर अमेरिका में फेंटानिल और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में प्रमुख भूमिका निभाने के आरोप हैं. इस बीच, राष्ट्रपति शीनबाम ने कहा है कि शुरुआती हिंसा के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है और सरकार शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

El MenchoEl Mencho girlfriendMexico Violence

Trending news

कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
c rajagopalachari
कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे राजाजी?
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
non working women
मां 8 घंटे की शिफ्ट नहीं करती, तो क्‍या कुछ नहीं करती? HC का फैसला होममेकर्स की जीत
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रोपेगेंडा कहने से पहले सुन लीजिए
The Kerala Story 2 Controversy
जिसे आप गंदा कह रहे, वही तो...केरल स्टोरी-2 को प्रोपेगेंडा कहने से पहले सुन लीजिए
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप