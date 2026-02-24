दिल के खेल में ढहा ड्रग साम्राज्य: अल मेंचो की मौत के पीछे गर्लफ्रेंड! धोखा दे गई या फिर कुछ और?

Mexican Drug Lord El Mencho: मेक्सिको के कुख्यात ड्रग सरगना Nemesio Oseguera Cervantes उर्फ अल मेंचो की एक सैन्य अभियान में मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार, उसकी प्रेमिका की गतिविधियों से अल मेंचो के ठिकाने का सुराग मिला था.
El Mencho's Death: मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग सरगना Nemesio Oseguera Cervantes उर्फ ‘अल मेंचो’ का अंत एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में 22 फरवरी को हो गया. अधिकारियों के मुताबिक, उसकी गर्लफ्रेंड की गतिविधियों से मिली अहम खुफिया जानकारी ने सुरक्षा एजेंसियों को उसके छिपने के ठिकाने तक पहुंचने में मदद की, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.
जांच एजेंसियों के मुताबिक, अल मेंचो की गर्लफ्रेंड पर निगरानी रखने पर पता चला कि जलिस्को के पहाड़ी कस्बे तापलपा के पास एक संदिग्ध परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच अल मेंचो के मौजूद होने की आशंका है. मैक्सिको के रक्षा मंत्री रिकार्डो ट्रेविला ने बताया कि सुरक्षा बलों ने अगले दिन परिसर को चारों ओर से घेर लिया. इस दौरान अल मेंचो के हथियारबंद गुर्गों ने गोलीबारी शुरू कर दी.
मुठभेड़ के बीच अल मेंचो अपने गुर्गो के साथ जंगल की ओर भाग निकला, सेना ने अल मेंचो का पीछा किया और सेना के साथ हुई मुठभेड़ में वो गंभीर रूप से घायल हो गया. कुछ देर तलाशी अभियान चलाने के बाद सेना ने अल मेंचो को पकड़ लिया. हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाते समय अल मेंचो और उसके 2 गुर्गो की मौत हो गई.
इस ऑपरेशन का प्लान मैक्सिकन सेना ने किया हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुफिया जानकारी साझा कर संभावित ठिकाने की पुष्टि में मदद की. मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम (Claudia Sheinbaum) ने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक शामिल नहीं थे. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह मैक्सिकन बलों की कार्रवाई थी.
अल मेंचो की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर ड्रग माफिया के लड़ाकों ने मैक्सिको के कई राज्यों में हमले शुरू कर दिए. सड़कों को जाम किया, गाड़ियों में आग लगा दी और सुरक्षा बलों पर फायरिंग की. मैक्सिकन सरकार की सुरक्षा मंत्री उमर गार्सिया हारफुच ने बताया कि जलिस्को में हुई हिंसा में कम से कम 25 नेशनल गार्ड के जवान और करीब 30 संदिग्ध गिरोह सदस्य मारे गए. दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया.
इस बीच आपको बता दें कि मैक्सिको में अल मेंचो के Jalisco New Generation Cartel को सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में गिना जाता रहा है. संगठन पर अमेरिका में फेंटानिल और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में प्रमुख भूमिका निभाने के आरोप हैं. इस बीच, राष्ट्रपति शीनबाम ने कहा है कि शुरुआती हिंसा के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है और सरकार शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है.