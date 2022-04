Violence With Elephant: हाथी पर नुकीली रॉड से किया हमला, लोगों का फूटा गुस्सा

Mahout attack on Elephant: इन दिनों बेजुबान जानवरों पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं. लेकिन तब भी आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें लोग जानवरों के साथ बहुत ही हिंसक तरीके से पेश आते हैं. लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर एनिमल लवर्स को गुस्सा भी आएगा और सुकून भी मिलेगा क्योंकि वीडियो में एक महावत अपने हाथी को रॉड से पीट रहा है. लेकिन इसके बाद लोगों ने ट्रेनर (महावत) की भी तरीके से क्लास लगा दी.

दरअसल यह मामला थाईलैंड का है. जहां 18 साल के हाथी जंबो चैन चाओ को उसके ही ट्रेनर इतना पीटा कि हाथी को गहरे घाव हो गए. यह टीनएजर हाथी टूरिस्टों को अयुथ्या एलीफैंट पैलेस की सैर कराने के लिए रेडी हो रहा था. इसी बीच इसका ट्रेनर पीरापैट, हाथी के सिर पर नुकीले रॉड से हमला करने लगा. देखिए ये वीडियो...

#Police are investigating the case of an #elephant who was repeatedly hit on the head so hard in #Ayutthaya, #Thailand on Monday (4/11). That poor elephant was hit with a #hook that his leg collapsed. #SEAToday #SEATodayNews #Jakarta #Indonesia #polisi #gajah #ChanChao pic.twitter.com/J1oa1KefHO

— SEA Today News (@seatodaynews) April 17, 2022