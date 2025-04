Viral Elephant Video: भूकंप से हिलने लगी धरती तो घबराए हाथियों ने जो किया, दिल को छू लेगा

Viral Elephant Video: कल यानी 15 अप्रैल को कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई. भूकंप के बाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसे देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब धरती डोलती है तो इससे पहले ही जानवरों को इसका एहसास होने लगता है, खासतौर पर हाथियों को. दरअसल, भूकंप के बाद सैन डिएगो चिड़ियाघर का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें अफ्रीकी हाथियों को एक जगह इकट्ठा होते हुए दिखाया गया है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाथियों के इस तरह के व्यावहार को 'अलर्ट सर्कल' के नाम से जाना जाता है, जिसका मकसद बच्चों और पूरे झुंड को खतरों से बचाना है.

I was sent this video from the San Diego Zoo today, after today's 5.2 #earthquake. It shows African elephants doing a behavior known as an “alert circle,” meant to protect the young – and the entire herd – from threats. pic.twitter.com/vZHFQlthn0

— Marsha Collier (@MarshaCollier) April 14, 2025