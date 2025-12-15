Bondi Beach attack: बॉन्डी बीच पर मारे गए एली श्लैंगर, हफ्ते भर पहले 26/11 के पीड़ितों को दी थी श्रद्धांजलि

Sydney Beach attack: 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई. जिसमें यहूदी समाज के 12 लोग शामिल थे. इन्हीं में से एक एली श्लैंगर थे, जिन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुंबई में हुए 26/11 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था. बॉन्डी बीच पर हनुक्का के पहले दिन मनाए जाने वाले हनुक्का बाय द सी त्यौहार के दौरान दो हमलावरों ने मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आए थे.

पीएम मोदी की पोस्ट

हालांकि, पुलिस ने हमला करने वालों में से एक शख्स को मौके पर मार गिराया तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन इससे पहले दोनों ने वहां ऑन स्पॉट 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान 5 लोगों की और मौत हुई. इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने सिडनी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए आतंकी घटना की निंदा करते हुए एकजुटता का संदेश दिया था. पीएम की इस पोस्ट पर एक यूजर अब्राहम बर्क विट्ज ने कमेंट करते हुए इस आतंकी हमले में रब्बी एली श्लैंगर की मौत के बारे में पुष्टि की.

एक आतंकी गिरफ्तार

यूजर ने लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिडनी बीच पर आतंकवादियों ने श्लैंगर और उनके समुदाय के 12 लोगों की हत्या कर दी है. श्लैंगर ने एक हफ्ते पहले ही मुंबई हमले के पीड़ितों के को श्रद्धांजलि देने के लिए सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया था. यूजर ने भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी किया. पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन भी किया है. ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई घटना में बाप और बेटे का शामिल होना पाया गया. जिन्होंने बंदूकों से निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हमला करने वाले एक आतंकी को मार गिराया तो वहीं एक को गिरफ्तार कर लिया था.

