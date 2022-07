Trump Musk Fight: तेज हुई ट्विटर पर मस्क और ट्रंप की जुबानी जंग, टेस्ला सीईओ ने पूर्व US प्रजिडेंट को दिया अब ये जवाब

Elon Musk and Donald Trump Fight: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. इस सक्रियता की वजह से कई बार वह ट्विटर पर ही कई शख्सियत से विवाद में भी उलझ जाते हैं. अभी उनका ट्विटर वॉर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चल रहा है. एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में ट्रंप के लिए लिखा है कि, “अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी टोपी को लटकाकर सूर्यास्त में जाने का समय आ गया है.” एलन मस्क के इस ट्वीट से पहले ट्रंप ने उन्हें ट्वीट पर “another bull s*** artist” लिखा था.

यहां से शुरू हुआ विवाद

डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच विवाद की शुरुआत ट्रंप के उस दावे से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्क ने उन्हें वोट दिया है. हालांकि, मस्क ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह "सच नहीं है". इसके बाद ट्रंप ने उन्हें “another bull s*** artist” लिखते हुए कहा कि, मस्क ने मुझसे कहा था कि उसने मुझे ही वोट दिया था, लेकिन दूसरे दिन उसने कहा कि मैंने कभी रिपब्लिकन के लिए मतदान नहीं किया.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्विटर और मस्क के बीच चल रही कानूनी लड़ाई पर भी टिप्पणी की. ट्रंप ने कह कि “एलन ट्विटर खरीदने नहीं जा रहा है. उसने खुद को मुश्किल में डाल लिया है.” ट्रम्प की यह टिप्पणी मस्क द्वारा ट्विटर डील से हाथ पीछे खींचने के मद्देनजर आई है, जिसके कारण सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है.

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.

Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022