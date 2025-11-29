निखिल कामथ के पॉडकास्ट पर दिखे एलन मस्क, टीजर ने मचाया बवाल; यूजर्स ने की मीम्स की बारिश- Watch Video

जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ ने अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड का टीजर शेयर किया, जिसमें एलन मस्क के साथ मुलाकात की झलक दिखाई गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. यूजर्स ने मस्क के साथ कामथ की केमिस्ट्री पर जमकर रिएक्शन दिए.
Nikhil Kamath-Elon Musk Podcast: जेरोधा के को-फाउंडर और इनवेस्टर निखिल कामथ ने अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड का टीजर शेयर किया, जिसमें उन्होंने एलन मस्क के साथ मुलाकात की झलक दिखाई. इस टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और अटकलें तेज हो गईं कि मस्क शायद कामथ के पॉडकास्ट के अगले गेस्ट हो सकते हैं.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने कुछ ही मिनटों में वायरल होकर रिएक्शन्स की बाढ़ ला दी. नेटिजन्स ने इसे पॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा मोमेंट करार दिया. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अगर कामथ मस्क के किसी जोक पर हंस गए तो जेरोधा की वैल्यूएशन बढ़ सकती है. वहीं, उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री और बातचीत की शैली पर मीम्स की झड़ी लग गई.
यूजर्स ने कामथ को दे दी ये सलाह
एक यूजर की लाइन 'When your guest owns the app you are tweeting from' सबसे ज्यादा शेयर की गई. यह मजाक मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म की मालिकाना स्थिति पर तंज था और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता दिखा. कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि यदि मस्क पॉडकास्ट में आते हैं, तो कामथ को उन्हें एक्स एल्गोरिद्म, प्लेटफॉर्म पर इंडियन यूजर्स के खिलाफ बायस और रेसिज्म जैसे सवाल पूछने चाहिए.
बता दें, निखिल कामथ पिछले एक साल में अपने पॉडकास्ट को ग्लोबल स्तर पर ले जा चुके हैं. उन्होंने पहले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, नील मोहन और इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी समेत पीएम मोदी जैसे दिग्गजों से बातचीत की है. ऐसे में एलन मस्क की संभावित एंट्री को एशिया के डिजिटल मीडिया में एक लैंडमार्क मोमेंट माना जा रहा है. हालांकि कामथ ने अभी तक पूरे एपिसोड का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टीजर और उसके बाद की सोशल मीडिया चर्चा ने इसे इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बना दिया है. नेटिजन्स के अनुसार, अगर मस्क पॉडकास्ट में शामिल होते हैं, तो यह एशिया के डिजिटल मीडिया और पॉडकास्टिंग के इतिहास में यादगार मोमेंट साबित हो सकता है.