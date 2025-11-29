Advertisement
trendingNow13022511
Hindi Newsदुनिया

निखिल कामथ के पॉडकास्ट पर दिखे एलन मस्क, टीजर ने मचाया बवाल; यूजर्स ने की मीम्स की बारिश- Watch Video

जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ ने अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड का टीजर शेयर किया, जिसमें एलन मस्क के साथ मुलाकात की झलक दिखाई गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. यूजर्स ने मस्क के साथ कामथ की केमिस्ट्री पर जमकर रिएक्शन दिए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Nikhil Kamath-Elon Musk Podcast: जेरोधा के को-फाउंडर और इनवेस्टर निखिल कामथ ने अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड का टीजर शेयर किया, जिसमें उन्होंने एलन मस्क के साथ मुलाकात की झलक दिखाई. इस टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और अटकलें तेज हो गईं कि मस्क शायद कामथ के पॉडकास्ट के अगले गेस्ट हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने कुछ ही मिनटों में वायरल होकर रिएक्शन्स की बाढ़ ला दी. नेटिजन्स ने इसे पॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा मोमेंट करार दिया. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अगर कामथ मस्क के किसी जोक पर हंस गए तो जेरोधा की वैल्यूएशन बढ़ सकती है. वहीं, उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री और बातचीत की शैली पर मीम्स की झड़ी लग गई.

 

यूजर्स ने कामथ को दे दी ये सलाह

एक यूजर की लाइन 'When your guest owns the app you are tweeting from' सबसे ज्यादा शेयर की गई. यह मजाक मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म की मालिकाना स्थिति पर तंज था और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता दिखा. कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि यदि मस्क पॉडकास्ट में आते हैं, तो कामथ को उन्हें एक्स एल्गोरिद्म, प्लेटफॉर्म पर इंडियन यूजर्स के खिलाफ बायस और रेसिज्म जैसे सवाल पूछने चाहिए.

बता दें, निखिल कामथ पिछले एक साल में अपने पॉडकास्ट को ग्लोबल स्तर पर ले जा चुके हैं. उन्होंने पहले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, नील मोहन और इन्फोसिस के सह-संस्थापक  नंदन निलेकणी समेत पीएम मोदी जैसे दिग्गजों से बातचीत की है. ऐसे में एलन मस्क की संभावित एंट्री को एशिया के डिजिटल मीडिया में एक लैंडमार्क मोमेंट माना जा रहा है. हालांकि कामथ ने अभी तक पूरे एपिसोड का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टीजर और उसके बाद की सोशल मीडिया चर्चा ने इसे इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बना दिया है. नेटिजन्स के अनुसार, अगर मस्क पॉडकास्ट में शामिल होते हैं, तो यह एशिया के डिजिटल मीडिया और पॉडकास्टिंग के इतिहास में यादगार मोमेंट साबित हो सकता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Nikhil Kamath-Elon Musk Podcast

Trending news

'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'