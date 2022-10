Twitter टेकओवर के बाद एक्शन में Elon Musk, निकालने के लिए बनवा रहे कर्मचारियों की लिस्ट

Elon Musk Twitter Today: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) हाल ही में 44 अरब अमेरिकी डॉलर में ट्विटर (Twitter) टेकओवर कर चुके हैं और इसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं. टेकओवर की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल (Parag Agrawal) और कानूनी मामलों की शीर्ष अधिकारी विजया गड्डे को पद से हटा दिया. इसके अलावा भी एलन मस्क ट्विटर के कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुके हैं. इस बीच खबर है कि उन्होंने मैनेजर्स ने उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है कि जिन्हें निकाला जाना है.

After completing a $44 billion deal to buy Twitter, Elon Musk orders job cuts across the company, managers asked to prepare lists of employees to be laid off, reported New York Times

(File Pic) pic.twitter.com/4MhqR0hn8B

— ANI (@ANI) October 30, 2022