एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं. एक खरब में कितने शून्य होते हैं, उसे जरा गिनिए. एक के आगे बारह शून्य. भारतीय रुपये के मुताबिक मस्क करीब दस लाख करोड़ रुपये के मालिक हो गए हैं. आपको आज यह जानना चाहिए कि एलन मस्क ने इतना धन कमाया कैसे. वह इतने पैसों को खर्च कहां करते हैं. खरबपति बनने के साथ साथ मस्क ने कैसे चार हजार चार सौ लोगों को करोड़पति बना दिया.
सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एलन मस्क ने खरबपति बनने का यह कारनामा किया कैसे. मस्क की कंपनी की शेयर बाजार में शानदार सूचीबद्धता हुई और बाजार में पहले ही दिन कंपनी के शेयरों में उन्नीस प्रतिशत का उछाल आ गया. शेयर बाजार में पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन से एलन मस्क की संपत्ति रातोंरात कई गुना बढ़ गई.
शेयर बाजार में सूचीबद्धता से पहले मस्क की कुल संपत्ति अस्सी हजार करोड़ थी, लेकिन सूचीबद्धता के बाद यह अचानक बढ़कर दस लाख करोड़ हो गई.
आपने मशहूर टीवी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सुना होगा कि आप अगर एक करोड़ की धनराशि जीत जाएंगे तो क्या करेंगे. लोग कहते थे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे. लोग तरह-तरह की इच्छाएं व्यक्त करते थे. लेकिन क्या आप जानते हैं, मस्क अपनी निजी विलासिता पर पैसे खर्च नहीं करते हैं. वह महंगे घर, कार और विमान नहीं खरीदते हैं. बल्कि वह अपने इस मुनाफे या शेयरों को बैंक से ऋण लेने के लिए गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. बैंक से नया ऋण लेकर वह उस पैसे को अपनी ही नई कंपनियों में दोबारा निवेश करते हैं. नई तकनीक पर काम करते हैं, नए रॉकेट बनाते हैं और मंगल ग्रह पर जाने के अपने सपने के और करीब जाने का प्रयास करते हैं.
मस्क के इसी मॉडल ने उन्हें करोड़पति से अरबपति और अरबपति से खरबपति बनाया है. और यह सफर उन्होंने किस रफ्तार से तय किया है, आपको यह देखना चाहिए.
साल उन्नीस सौ निन्यानवे में जब मस्क सत्ताईस साल के थे, तब उन्होंने अपनी पहली कंपनी बेची थी. इससे उन्हें बाइस मिलियन डॉलर मिले थे और वह करोड़पति बने थे.
साल दो हजार बारह में उन्होंने अपनी एक अन्य कंपनी बेची और अपनी नई कंपनियों की शुरुआती कामयाबी के बाद वह पहली बार दुनिया के अरबपतियों की सूची में शामिल हुए. करोड़पति से अरबपति बनने में उन्हें तेरह साल का समय लगा.
और अब चौदह साल बाद यानी दो हजार छब्बीस में वह दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं.
यानी मस्क मात्र तेरह से चौदह साल में अपनी संपत्ति को एक हजार गुना बढ़ाते चले गए.
इतना पैसा कमाने में कितनी मेहनत और लगन लगती है, आप यह भी जानना चाहते होंगे. आप यह भी जानना चाहेंगे कि मस्क की दिनचर्या क्या है. लेकिन यह जानने से पहले आपको मस्क की मौजूदा संपत्ति से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े जानने चाहिए.
मस्क के पास जितनी संपत्ति है, उतनी दुनिया के एक सौ चौहत्तर देशों की संपत्ति नहीं है.
अगर एलन मस्क एक देश होते तो दुनिया की बाईसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते.
अगर एलन मस्क अपनी सारी संपत्ति दुनिया में बांट दें तो धरती पर मौजूद हर व्यक्ति के हिस्से में बारह हजार रुपये आएंगे.
अगर मस्क अपनी संपत्ति अपने चौदह बच्चों में बराबर बांट दें तो उनके बच्चे इस वक्त दुनिया के उनतीसवें सबसे अमीर व्यक्ति होंगे.
मस्क आज इतने अमीर हो गए हैं कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति से तीन गुना ज्यादा अमीर हैं.
मस्क के पास इतने पैसे हैं कि वह सतहत्तर परमाणु क्षमता वाली युद्धपोत खरीद सकते हैं.
अगर मस्क आज से हर दिन एक करोड़ रुपये खर्च करना शुरू कर दें तो उन्हें एक खरब डॉलर खर्च करने में पच्चीस हजार साल लग जाएंगे.
आज हमने डीएनए की शोधशाला में आपके लिए अमीरी से जुड़ी ऐतिहासिक शोध तैयार की है. इस शोध में हमने मुगल बादशाह अकबर, मंगोल शासक चंगेज खान और कई ऐतिहासिक पात्रों के धन की तुलना एलन मस्क की अमीरी से की है, ताकि पता चल सके कि क्या अकबर जैसे बादशाह से भी मस्क अमीरी में आगे निकल गए या पीछे ही हैं.
मंगोल शासक चंगेज खान की कुल संपत्ति आज के मूल्य के हिसाब से एक सौ बीस खरब डॉलर आंकी जाती है, यानी मस्क से करीब एक सौ बीस गुना ज्यादा.
चीन के एक सम्राट की कुल संपत्ति तीस खरब डॉलर आंकी जाती है, यानी एलन मस्क से तीस गुना ज्यादा.
मुगल सम्राट अकबर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे. उनकी कुल संपत्ति बीस खरब डॉलर आंकी गई है.
सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन भी साढ़े सात खरब डॉलर के मालिक थे.
पहले रोमन सम्राट ऑगस्तस सीजर की कुल संपत्ति का आकलन करीब पांच खरब डॉलर किया जाता है.
लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है. इस सूची में सभी व्यक्ति शासक या सम्राट थे, लेकिन एलन मस्क एक उद्यमी हैं. उन्हें यह संपत्ति विरासत में नहीं मिली है. उन्होंने अपने दम पर एक खरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है.
इन सभी शासकों और मस्क में एक और बड़ा फर्क है. जब तक इन शासकों ने राज किया, तब तक इनके सामने कोई और व्यक्ति धनवान नहीं हो पाया. लेकिन जिस वक्त मस्क खरबपति बने, ठीक उसी वक्त उनकी कंपनी के चार हजार चार सौ कर्मचारी भी करोड़पति बने.
अगर आप सोच रहे हैं कि मस्क ने अपनी तिजोरी खोलकर कर्मचारियों में पैसे बांट दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसके पीछे कंपनी की वर्षों पुरानी एक खास रणनीति थी.
कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों में कर्मचारियों को बाजार दर से कम वेतन दिया, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को वेतन और बोनस के बदले कंपनी के शेयर दिए गए. और अब जब शेयरों की कीमत बढ़ी तो मस्क के चार हजार चार सौ कर्मचारी रातोंरात करोड़पति बन गए.
खुद को खरबपति और अपने कर्मचारियों को करोड़पति बनाने वाले मस्क मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना देखते हैं. इस सपने को हकीकत में उतारने के लिए उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया है. आज आपको एलन मस्क की कार्यशैली और उनके काम करने के तरीके को समझना चाहिए.
एलन मस्क पांच मिनट समय विभाजन पद्धति का पालन करते हैं. एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं, लेकिन मस्क इन चौबीस घंटों को पांच पांच मिनट के हिस्सों में बांटते हैं. हर काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं.
समय की इसी पाबंदी ने उन्हें इतने कम समय में करोड़पति से अरबपति और अब खरबपति बना दिया है.
एक अनुमान के मुताबिक आज मस्क के पास इतना पैसा है कि वह अमेरिका के पॉश इलाकों में पच्चीस लाख से ज्यादा आलीशान घर खरीद सकते हैं. लेकिन आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि मस्क चार सौ वर्गफुट के छोटे से घर में रहते हैं.
साल दो हजार बीस में मस्क ने कसम खाई थी कि वे अपनी सारी अचल संपत्ति बेच देंगे. उन्होंने अपने सभी आलीशान बंगले बेच दिए और एक बेहद साधारण घर में रहने लगे. मस्क जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत मात्र इकतालीस लाख रुपये है.
मस्क अकेले नहीं हैं जो इस तरह की सादगी पसंद करते हैं. दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक खास प्रवृत्ति देखी गई है. वे अपनी ऊर्जा और समय को छोटी छोटी चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहते. इसे मनोविज्ञान में निर्णय थकान कहा जाता है.
ऐसी ही सरलता और सादगी के साथ जीवन जीने वाले एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. लेकिन पैसों को लेकर उन्होंने खुद कहा था कि जिसने भी कहा है कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उसने बिल्कुल सही बात कही थी.