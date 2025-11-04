Advertisement
New York Mayor Election: 'स्कैम था न्यूयॉर्क मेयर चुनाव', एलन मस्क ने लगाया सबसे बड़ा आरोप, दावे में कितनी सच्चाई?

Elon Musk News: सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट में मस्क ने लिखा, 'न्यूयॉर्क सिटी बैलेट फॉर्म एक स्कैम है. किसी आईडी की जरूरत नहीं. जोहरान ममदानी समेत अन्य मेयर उम्मीदवार दो बार बैलेट पर नजर आए. क्यूमो का नाम नीचे दाईं ओर सबसे आखिर में है.'

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:44 PM IST
टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव एक स्कैम था. उनके इस आरोप के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. वहीं जर्नलिस्ट इसहाक शाऊल और अन्य यूजर्स ने कहा कि मस्क के दावों ने न्यूयॉर्क शहर के वोटिंग सिस्टम के काम करने के सिस्टम को गलत तरीके से पेश किया है. सोशल मीडिया पर एक धड़ा उनसे सहमत भी नजर आया.

जर्नलिस्ट ने किया मस्क पर पलटवार
 
वहीं न्यूजलेटर टैंगल के एडिटर इसहाक शाऊल ने मस्क के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अरबपति कारोबारी ने आलोचना करते वक्त चुनाव की कुछ बुनियादी बातें दरकिनार कर दीं. 

उन्होंने लिखा, 'न्यूयॉर्क शहर में वोटर आईडी के नियम ही नहीं हैं. न्यूयॉर्क में कई पार्टियां एक ही कैंडिडेट का समर्थन कर सकती हैं तो कुछ कई बार नजर आ सकते हैं. रिपब्लिकन कैंडिजेट स्लिवा दो बार नजर आए.'

उन्होंने कहा, ये बातें सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से और कानूनी रूप से लागू होती हैं. हो सकता है आपको नियम पसंद न हों. ठीक है. लेकिन बिना किसी संदर्भ के X पर ऐसी बातें पोस्ट करने से लोगों को लगता है कि कोई धोखाधड़ी या धोखाधड़ी हो रही है। ये नियम तो बस समान रूप से लागू होते हैं.'

अब नियम कहते हैं क्या हैं, वो जान लेते हैं. 

न्यूयॉर्क सिटी इलेक्शन कानून के तहत, वोटर्स को वोटिंग सेटर्स पर फोटो वोटर आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होती, सिवाय कुछ सीमित मामलों में जब वे बिना आईडी के पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हों. इसके बजाय, मतदाता रजिस्टर पर दस्तखत करते हैं और उनके दस्तखत इलेक्शन इंस्पेक्टर वेरिफाई करते हैं. यह व्यवस्था दशकों से चली आ रही है.

न्यूयॉर्क शहर के चुनाव बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक, 'न्यूयॉर्क शहर में वोटिंग करने के लिए आपको आईडी कार्ड की जरूरत तब तक नहीं है, जब तक कि आप पहली बार मतदान नहीं कर रहे हों और रजिस्ट्रेशन के वक्त आईडी नहीं दिखाया हो.'

