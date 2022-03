वॉशिंगटन: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) पर निशाना साधा है. दरअसल, बाइडेन ने हाल ही में यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए व्हीकल कंपनियों का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि फोर्ड (Ford) और जनरल मोटर्स (General Motors) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में अच्छा काम किया है. बाइडेन ने टेस्ला (Tesla) का नाम नहीं लिया था, बस यही बात एलन मस्क को चुभ गई है.

Ford is investing $11B to build electric vehicles—creating 11,000 jobs across the country.

GM is making the largest investment in its history—$7B to build electric vehicles, creating 4,000 jobs in Michigan.

— Joe Biden (@JoeBiden) March 2, 2022