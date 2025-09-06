'पापा मैं मरी नहीं जिंदा हू'...Elon Musk से क्यों टूटा बेटी का रिश्ता? कोर्ट में कहा-पिता के साथ नहीं रहना
Hindi Newsदुनिया

'पापा मैं मरी नहीं जिंदा हू'...Elon Musk से क्यों टूटा बेटी का रिश्ता? कोर्ट में कहा-पिता के साथ नहीं रहना

Elon Musk: एलन मस्क की बेटी ने अपने अरबपति पिता के साथ सभी रिश्तों को खत्म करने के बाद एक भावुक संदेश लिखा है. बता दें कि, मस्क ने एक बार दावा किया था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:47 AM IST
Elon Musk Daughter: विवियन विल्सन, मस्क की बेटी ने कोर्ट में जज से कहा कि वह किसी भी तरह से मस्क से संबंध नहीं रखना चाहतीं. मस्क ने एक बार दावा किया था कि उनकी बेट मर चुकी हैं और अब इस दुनिया में नहीं है. बता दें कि विवियन विल्सन ने महिला बनने के बाद अपने पिता से दूरी बना ली थी. अलग होने से पहले स्कूल में पढ़ने वाली विल्सन बाद में Elon Musk के बनाए हुए एड एस्ट्रा में चली गईं. मस्क ने ये स्कूल SpaceX में काम करने वालों के बच्चों के लिए बनाया था. इस स्कूल में ग्रेड या नंबर नहीं दिए जाते और ज्यादातर साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं.

विवियन के कब बताया खुद को ट्रांसजेंडर?
एक इंटरव्यू के दौरान विल्सन ने बताया, 'मैं लोकप्रिय नहीं थी और किसी से बात भी नहीं करती थी'. जब वह 16 साल की थीं तब उन्होंने खुद को ट्रांसजेंडर बताया था. 2022 में 18 साल की उम्र में उनके और पिता Musk के रिश्ते और खराब हो गए. इसके बाद विल्सन ने नाम और जेंडर बदलने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं अब अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहती और ना ही उनके साथ रहना चाहती हूं'.

यह भी पढ़ें: भारत के टैरिफ से जा रही अमेरिकियों की नौकरी? ट्रंप के चहेते सलाहकार पीटर नवारो का नया फलसफा

मस्क ने क्यों बेटी को मरा हुआ बताया?
Donald Trump के लिए प्रचार करते हुए Elon Musk ने कहा था कि उनकी बेटी विवियन विल्सन की मौत Woke Mind Virus की वजह से हुई है. इसका जवाब देते हुए विवियन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं जिंदा हूं, मरी नहीं. अब विवियन ने बताया है कि वह लॉस एंजिल्स में अपने पिता के किसी भी आर्थिक मदद के बिना रहती हैं. उन्होंने एक मैसेज में कहा, 'कॉलेज बहुत महंगा है और मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला, लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन ये सच नहीं है'. विल्सन ने आगे कहा कि वह अपने पिता का तरह अमीर बनने की इच्छा नहीं रखती.

यह भी पढ़ें: X के जरिए करना चाहते हैं मोटी कमाई? प्रोडक्ट हेड ने बता दिया अमीर बनने का सिंपल तरीका

कैसे दिन बिता रही हैं विल्सन?
विवियन ने कहा कि, मुझे अमीर बनने की इच्छा नहीं है और मैं खाने-पीने का खर्च उठा सकती हूं. मेरे दोस्त हैं, रहने के लिए घर है और मेरी कमाई भी बढ़ रही है. अपने भविष्य पर ध्यान देते हुए विवियन को उम्मीद है कि, वह जल्द ही किसी कम्यूनिटी कॉलेज में एडमिशन लेंगी जिससे वह और भी भाषाएं सीख सकें. 

