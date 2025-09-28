Advertisement
trendingNow12939878
Hindi Newsदुनिया

'ये बकवास है...,' गुस्से से लाल हुए एलन मस्क, एपस्टीन आईलैंड जाने के दावे को बताया भ्रामक, बताई सच्चाई

Elon Musk Name On Epstein Files: बीते दिन जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी एक फाइल में अरबपति एलन मस्का का नाम सामने आया था, हालांकि अब मस्क ने इन दावों को खारिज किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 28, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ये बकवास है...,' गुस्से से लाल हुए एलन मस्क, एपस्टीन आईलैंड जाने के दावे को बताया भ्रामक, बताई सच्चाई

Elon Musk: अरबपति एलन मस्क का नाम बीते दिनों विवादित यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइल में सामने आ रहा था. मस्क को लेकर कहा जा रहा था उन्होंने एपस्टीन से जुड़े US वर्जिन आईलैंड का दौरा किया है, हालांकि अब मस्क ने इन तरह की रिपोर्ट्स को खारिज किया है. उन्होंने साफतौर पर उस जगह पर जाने से इंकार किया है, जहां हाई प्रोफाइल मेहमान लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे.  

एलन मस्क ने खारिज किया दावा 

शनिवार 27 सितंबर 2025 को डेमोक्रेटिक सांसदों की ओर से जारी 6 पन्नों के दस्तावेज में एलन मस्का का नाम दिखाई दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एपस्टीन फाइलों का हिस्सा है. वहीं अब मस्क ने इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए 'स्काई न्यूज' की ओलचना की और इसे एक मिसलीडिंग हेडलाइन बोला.

मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में लिखा,' इस बेहद भ्रामक शीर्षक के लिए स्काई न्यूज को शर्म आनी चाहिए. इस झूठे दावे को फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तिरस्कार का पात्र है. एपस्टीन ने मुझे अपने आईलैंड पर चलने के लिए मनाने की कोशिश की थी और मैंने मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने प्रिंस एंड्रयू, जो वहां गए थे उनसे पहले मेरा नाम लिया.'  

ये भी पढ़ें- अमेरिका के H1B पेशेवरों पर कनाडा की नजर, अपने यहां दिलाएंगे नौकरी, भारतीयों की मौज

विवादित फाइल में मस्क का नाम 

बता दें कि मस्क की यह टिप्पणी विवादित जेफरी एपस्टीन फाइलों में बिल गेट्स और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उनका नाम आने के एक दिन बाद आई है. डेमोक्रेटिक सांसदों की ओर से जारी किए 6 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स में 6 दिसंबर साल 2014 को मस्क के एपस्टीन आईलैंड में संभावित यात्रा का जिक्र किया था. उनके नाम के आगे एक नोट लिखा था,' क्या यह अभी भी हो रहा है?' डॉक्यूमेंट्स में इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी कि यह यात्रा वास्तव में हुई थी या नहीं.  

ये भी पढ़ें- 'वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है ये मुल्क...', UNGA में जयशंकर ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, तालियों से गूंजी सभा   

कौन था जेफ्री एपस्टीन 

बता दें कि जेफ्री एपस्टीन फाइलें अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड का हिस्सा है. एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों से जुड़े एक वैश्विक यौन तस्करी नेटवर्क को चलाने का आरोप था. व्यापारिक नेताओं, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और शाही परिवारों के लोगों से संबंध रखने वाले एपस्टीन को साल 2019 में अमेरिका में संघीय यौन तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. उसी साल उसकी जेल में मौत हो गई थी. 

FAQ   

जेफ्री एपस्टीन कौन था?

जेफ्री एपस्टीन एक अमेरिकी अरबपति था, जिसे यौन तस्करी और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. वह 2019 में संघीय हिरासत में मृत पाया गया था. 

एपस्टीन फाइल्स क्या हैं?

एपस्टीन फाइल्स में जेफ्री एपस्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट से जुड़े कई दस्तावेज, फ्लाइट लॉग्स, रिकॉर्ड्स और अन्य सबूत शामिल हैं. 

 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
Tamil Nadu Stampede
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
;