'ये बकवास है...,' गुस्से से लाल हुए एलन मस्क, एपस्टीन आईलैंड जाने के दावे को बताया भ्रामक, बताई सच्चाई

Elon Musk: अरबपति एलन मस्क का नाम बीते दिनों विवादित यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइल में सामने आ रहा था. मस्क को लेकर कहा जा रहा था उन्होंने एपस्टीन से जुड़े US वर्जिन आईलैंड का दौरा किया है, हालांकि अब मस्क ने इन तरह की रिपोर्ट्स को खारिज किया है. उन्होंने साफतौर पर उस जगह पर जाने से इंकार किया है, जहां हाई प्रोफाइल मेहमान लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे.

एलन मस्क ने खारिज किया दावा

शनिवार 27 सितंबर 2025 को डेमोक्रेटिक सांसदों की ओर से जारी 6 पन्नों के दस्तावेज में एलन मस्का का नाम दिखाई दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एपस्टीन फाइलों का हिस्सा है. वहीं अब मस्क ने इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए 'स्काई न्यूज' की ओलचना की और इसे एक मिसलीडिंग हेडलाइन बोला.

Shame on Sky News for this utterly misleading headline. Anyone pushing this false narrative deserves complete contempt. Add Zee News as a Preferred Source Epstein tried to get me to go to his island and I REFUSED, yet they name me even before Prince Andrew, who did visit. https://t.co/9Pd3LXFeFm — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2025

मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में लिखा,' इस बेहद भ्रामक शीर्षक के लिए स्काई न्यूज को शर्म आनी चाहिए. इस झूठे दावे को फैलाने वाला कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तिरस्कार का पात्र है. एपस्टीन ने मुझे अपने आईलैंड पर चलने के लिए मनाने की कोशिश की थी और मैंने मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने प्रिंस एंड्रयू, जो वहां गए थे उनसे पहले मेरा नाम लिया.'

विवादित फाइल में मस्क का नाम

बता दें कि मस्क की यह टिप्पणी विवादित जेफरी एपस्टीन फाइलों में बिल गेट्स और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन जैसे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उनका नाम आने के एक दिन बाद आई है. डेमोक्रेटिक सांसदों की ओर से जारी किए 6 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स में 6 दिसंबर साल 2014 को मस्क के एपस्टीन आईलैंड में संभावित यात्रा का जिक्र किया था. उनके नाम के आगे एक नोट लिखा था,' क्या यह अभी भी हो रहा है?' डॉक्यूमेंट्स में इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी कि यह यात्रा वास्तव में हुई थी या नहीं.

कौन था जेफ्री एपस्टीन

बता दें कि जेफ्री एपस्टीन फाइलें अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड का हिस्सा है. एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों से जुड़े एक वैश्विक यौन तस्करी नेटवर्क को चलाने का आरोप था. व्यापारिक नेताओं, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और शाही परिवारों के लोगों से संबंध रखने वाले एपस्टीन को साल 2019 में अमेरिका में संघीय यौन तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. उसी साल उसकी जेल में मौत हो गई थी.

FAQ

जेफ्री एपस्टीन कौन था?

जेफ्री एपस्टीन एक अमेरिकी अरबपति था, जिसे यौन तस्करी और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. वह 2019 में संघीय हिरासत में मृत पाया गया था.

एपस्टीन फाइल्स क्या हैं?

एपस्टीन फाइल्स में जेफ्री एपस्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट से जुड़े कई दस्तावेज, फ्लाइट लॉग्स, रिकॉर्ड्स और अन्य सबूत शामिल हैं.