क्या पुतिन के दुश्मन देश को खून के आंसू रुला देंगे मस्क? क्यों आग बबूला हुए टेस्ला के मालिक

Elon Musk On Starlink: अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने युद्ध से ग्रसित यूक्रेन में स्टारलिंक की ओर से स्थापित टर्मिनल बंद करने के दावों का खंडन किया है. इसको लेकर मस्क ने कहा कि वह यूक्रेन की नीति से चाहे कितने भी असहमत क्यों न हो, लेकिन स्टारलिंक कभी भी अपने टर्मिनल बंद नहीं करेगा.

यूक्रेन में बंद नहीं होगा स्टारलिंक

मस्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट में मस्क ने एक यूजर का जवाब देते हुए लिखा,'बिल्कुल, स्पष्ट रूप से कहूं तो चाहे मैं यूक्रेन की नीति से कितना भी असहमत क्यों न हो, स्टारलिंक कभी भी अपने टर्मिनल बंद नहीं करेगा. मैं बस इतना कह रहा हूं कि स्टारलिंक के बिना यूक्रेनी लाइनें ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि रूसी बाकी सारे संचार को जाम कर सकते हैं.'

Exactly!

To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals.

I am simply stating that, without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other communications!

We would never…

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025