Donald Trump oath ceremony: पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका के नए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी रहीं. इस दौरान ट्रंप और शपथ ग्रहण में आए खास मेहमानों के वीडियो-फोटो सोशल मीडिया पर छाए रहे. इस दौरान ट्रंप के करीबी और टेक अरबपति एलन मस्‍क भी खासी चर्चा में रहे. ट्रंप ने अपने भाषण में कई घोषणाएं कीं और अपने कार्यकाल को लेकर योजनाएं भी बताईं. डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल ग्रह पर जाने की बात भी कही. तभी एलन मस्‍क ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्‍म दे दिया.

दूसरे ग्रह पर जाना शानदार होगा

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा मंगल ग्रह पर जाने की बात सुनकर एलन मस्‍क काफी खुश और उत्‍साहित हो गए. उनकी कंपनी स्‍पेसएक्‍स दिनोंदिन नए-नए कीर्तिमान खड़े कर रही है और मस्‍क की अंतरिक्ष को लेकर जो महत्‍वाकांक्षी योजनाएं हैं, उससे सभी परिचित हैं.

इसके बाद मस्‍क ने कार्यक्रम को संबोधित किया और लोगों को धन्यवाद दिया. मस्क ने कहा, ''सभ्यता का भविष्य सुनिश्चित है. आखिर जीत का अहसास ऐसा ही होता है. चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन यह चुनाव वाकई मायने रखता है. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अमेरिकी झंडे को दूसरे ग्रह पर ले जाएंगे, तो यह कितना शानदार होगा?'' उन्होंने लोगों की भीड़ के सामने वादा करते हुए कहा कि मैं आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करने जा रहा हूं. तभी उन्‍होंने जो इशारा दिया, उस पर बवाल मच गया.

मस्‍क ने किया नाजी सैल्‍यूट!

मस्क ने भाषण के बाद हाथ हिलाकर जिस तरह लोगों का अभिवादन किया उसे लेकर जिसने सोशल मीडिया पर विवाद पैदा हो गया. कुछ लोग मस्क के इस इशारे को नाजी सलामी जैसा बताया. वहीं कुछ ने इसका बचाव भी किया. नाजी सलाम जर्मनी में हिटलर द्वारा किया जाता है. तानाशाह हिटलर के सलाम को मस्‍क द्वारा करना उन्‍हें आलोचना का शिकार बना रहा है.

क्‍या है नाजी सलाम?

नाजी सैल्‍यूट या सलामी दाहिने हाथ को आगे की ओर उठाकर किया जाता है. इसमें कंधे के ऊपर करीब 45 डिग्री तक ले जाते हैं. साथ ही नाजी सलाम में ''सीग हील", "हील हिटलर!", या "हील जैसा उच्‍चारण भी करते हैं.

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

सोशल मीडिया पर लोग मस्‍क द्वारा इस तरह नाजी सैल्‍यूट जैसा अभिवादन करने पर आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ''मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मस्क ने ट्रंप को जिताने में मदद करने के लिए उनके समर्थकों को धन्यवाद देने के तरीके के रूप में yhr zieg heil salute किया... ये क्या बकवास है. कमबख्त नाजी सलामी. मैं अंतरिक्ष मिशन के लिए मस्क की बकवास को अनदेखा कर सकता हूं, लेकिन अब मैं इस बकवास को अनदेखा नहीं कर सकता.''

