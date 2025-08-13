पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार अगर ऐसी धमकियों को सच करने के बारे में सोचेगी तो उनको भी पता है भारत उनकी क्या हालत कर सकता है लेकिन जब से डॉनल्ड ट्रंप आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर मेहरबान हुए हैं, इस आतंकी देश के हुक्मरानों और सेना का जोश हाई है. सच तो ये है कि ऐसी हरकतों की वजह से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इमेज खराब होती जा रही है और अब तो एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के AI चैटबोट Grok ने भी ट्रंप के बारे में अपने विचार बदल दिए हैं.

ग्रॉक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को वाशिंगटन डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी बताया है. बिल्कुल सही सुना आपने, डॉनल्ड ट्रंप को उनके देश की सोशल मीडिया का AI चैटबोट सबसे कुख्यात अपराधी बता रहा है. आज आपको भी जानना चाहिए कड़वा सच बोलने के लिए कुख्यात एक्स के AI चैटबोट ने किस आधार पर डॉनल्ड ट्रंप को सबसे कुख्यात अपराधी कहा और अमेरिका में इसका क्या असर हुआ.

ग्रॉक ने ये बयान उस वक्त दिया, जब एक X यूजर ने ग्रॉक से पूछा था कि वाशिंगटन डीसी का सबसे कुख्यात अपराधी कौन है. इस सवाल के जवाब में, ग्रॉक ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया.

- सबसे पहले ग्रॉक ने बताया 2025 में वॉशिंगटन डीसी में हिंसक अपराध 26% घटे हैं.

- राजधानी में अपराध का 30 साल में ये सबसे निचला स्तर है.

- लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप राजधानी के सबसे कुख्यात अपराधी हैं.

- ग्रॉक ने ये भी बताया वो किस आधार पर देश के राष्ट्रपति को सबसे कुख्यात अपराधी बता रहा है.

- न्यूयॉर्क में 34 फेलोनी यानि 34 गंभीर अपराध के मामलों में दोषी ठहराए जाने के कारण ग्रॉक ने ट्रंप को सबसे कुख्यात अपराधी बताया

- इसके अलावा ग्रॉक ने ट्रंप की वैश्विक बदनामी को भी इसका आधार बताया, यानि अमेरिका की सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, उसमें भी दुनिया भर में ट्रंप को सबसे बदनाम बताया जा रहा है.

यही वजह है, जिस वॉशिंगटन डीसी को ट्रंप कुछ दिनों पहले सबसे अनसेफ बता रहे थे. ग्रॉक ने ट्रंप को ही वहां का सबसे कुख्यात अपराधी बता दिया.

इस वक्त डॉनल्ड ट्रंप और कभी उनके अच्छे दोस्त रहे एलन मस्क के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे. एलन मस्क भी एप्स्टीन फाइल्स में शामिल होने की वजह से ट्रंप के इम्पीचमेंट की मांग कर चुके हैं. इम्पीचमेंट एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रपति जैसे किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ गंभीर जांच की जाती है और आरोप साबित होने पर उसे पद से हटा दिया जाता है.

ग्रॉक ने क्यों बताया ट्रंप को सबसे बड़ा अपराधी?

हालां​कि बाद में मस्क ने अपने बयान पर दुख जाहिर किया था लेकिन अब अमेरिका में ये भी चर्चा हो रही है. क्या ग्रॉक ने वही कहा जैसा एक्स के मालिक मस्क ट्रंप के बारे में सोचते हैं लेकिन आज आपको उन अपराधों के बारे में भी जानना चाहिए जिनकी वजह से ट्रंप को ग्रॉक ने सबसे कुख्यात अपराधी बताया है. 34 फेलोनी का मामला एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़ा है.

जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप पर अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था लेकिन ट्रंप ने इस आरोप को सार्वजनिक रूप से नकार दिया था.

ट्रंप ने 2016 चुनाव से पहले इस विवाद को शांत करने के लिए स्टॉर्मी डेनियल्स को एक लाख तीस हजार डॉलर यानि 1 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी किया था.

ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल्स को ये पैसा चुप्पी साधने और मामले को बाहर न आने देने के लिए दिया गया.

ट्रंप ने यह रकम यानी स्टॉर्मी को दिया गया पैसा अपने एकाउंट में किसी अन्य भुगतान के रूप में दर्ज किया, ताकि यह कानून की नजरों में न आए और उनकी छवि को नुकसान न हो.

ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने इस भुगतान को छुपाकर कानूनी नियमों का उल्लंघन किया. न्यूयॉर्क की जूरी ने उन्हें 34 गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया, क्योंकि यह धोखाधड़ी, झूठी जानकारी देने और सरकारी रिकॉर्ड को बदलने से जुड़ा मामला था.

ग्रॉक भी हुआ सस्पेंड

ग्रॉक ने इसी मामले में दोषी साबित होने के लिए ट्रंप को सबसे कुख्यात अपराधी कहा था. हालांकि इसके बाद ग्रॉक को सस्पेंड भी किया गया. लोगों ने इस सस्पेंशन को ट्रंप के खिलाफ कमेंट से जोड़ा लेकिन बाद में पता लगा इजरायल और अमेरिका को गाजा में नरसंहार के लिए दोषी बताने पर ये सस्पेंशन हुआ था.