एलन मस्‍क ने चार्ली किर्क की मेमोरियल सर्विस में हाथों से बनाया पिरामिड, क्या है भारत से कनेक्शन?
एलन मस्‍क ने चार्ली किर्क की मेमोरियल सर्विस में हाथों से बनाया पिरामिड, क्या है भारत से कनेक्शन?

Elon Musk Hand Pyramid Hand Symbol: चार्ली किर्क के मेमोरियल सर्विस में पहुंचे अरबपति एलन मस्क के हाथों की मुद्रा ने इंटरनेट पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 22, 2025, 09:41 AM IST
एलन मस्‍क ने चार्ली किर्क की मेमोरियल सर्विस में हाथों से बनाया पिरामिड, क्या है भारत से कनेक्शन?

Elon Musk:  टेस्ला के मालिक और अरबपति एलन मस्क बीते रविवार 21 सितंबर 2025 को चार्ली किर्क के मेमोरियल सर्विस में पहुंचे थे. इस दौरान वह कुछ देर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठे थे. मई 2025 के बाद यह पहली बार था जब दोनों एकसाथ देखे गए, लेकिन इस मौके पर मस्क के हाथों की स्थिति ने लोगों को चौंका दिया. अब इसको लेकर कई तरह की बातें बनाई जी रही हैं. 

मस्क के हाथों पर लोगों की नजर

ट्रंप के बगल में बैठे मस्क ने अपने हाथ जोड़कर एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रेंगल बनाया था. लोग हाथों की इस पोजीशन को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. कुछ इसे इलुमिनाटी का चिन्ह बता रहे हैं तो कुछ इसे पावर का सीक्रेट सिंबल बता रहे हैं, हालांकि कई लोगों का मानना है कि मस्क के हाथों की इस पोजीशन का कोई अर्थ नहीं है. बता दें कि हाथ की इस मुद्रा को अलग-अलग रूपों में वर्णित किया है, जैसे उठी हुई मीनार की मुद्रा, पिरामिडनुमा हस्त चिह्न, प्राचीन भारतीय मुद्रा,  मर्केल हीरा और शक्ति का त्रिकोण जैसा काफी कुछ. मर्केल हीरा पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के फेमस हैंड पोजीशन से नाम दिया गया है. मस्क और मर्केल दोनों इसी तरह हाथ जोड़े दिखते हैं.  

ये भी पढ़ें- 'आप आतंकवाद को ईनाम दे रहे हैं...,' गुस्से से लाल हुए बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निकाली भड़ास 

यूजर्स ने खड़े किए सवाल 

चार्ली किर्क के मेमोरियल सर्विस में मस्क के हाथों की इस मुद्र ने कई तरह के षड्यंत्रों के सिद्धांतों का तूफान खड़ा कर दिया है.  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लोग इसको लेकर तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं.  एक 'X'यूजर ने लिखा,' वह हर बार यह हाथ का संकेत क्यों दिखाते हैं?'इस पर कई अन्य लोगों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही सिंबल बनाया था. एक अन्य यूजर ने लिखा,' अब ये छिपा नहीं है. ये सामने है. हर समय. किसी को इनसे पूछना चाहिए कि ये किस बारे में है. खासकर ट्रंप से.' इसका उत्तर देते हुए एक यूजर ने लिखा,'"यह एक मुद्रा है जो आपको मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है.'   

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में कब होंगे चुनाव? एक-दूसरे को काटने दौड़ी पार्टियां, इलेक्शन पर BNP ने लगाया बड़ा आरोप

क्या छुपा रहे मस्क? 

विल रॉबर्ट्स नाम के एक यूजर ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' चार्ली किर्क मेमोरियल सर्विस पर कई अजीबोगरीब हाथ के इशारे चल रहे थे. जब एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो वे एक-दूसरे के बगल में बैठे थे और दोनों ने एक साथ पिरामिड का हाथ का चिन्ह बनाया और एरिका ने पोडियम पर ट्रंप के बगल में खड़े होकर शैतान के सींग का हाथ का इशारा किया. शायद वह बेहद ज्यादा व्याकुल थीं.' 

FAQ 

एलन मस्क की हाथ की मुद्रा क्या थी?

एलन मस्क ने अपने हाथ जोड़कर एक चतुर्भुज या पिरामिडनुमा हस्त चिह्न बनाया, जिसे कुछ लोग इलुमिनाटी का चिन्ह या पावर का सीक्रेट सिंबल मान रहे हैं. 

इस मुद्रा के बारे में लोगों की क्या राय है?

कुछ लोगों का मानना है कि यह मुद्रा मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जबकि अन्य इसे षड्यंत्र के सिद्धांतों से जोड़ रहे हैं. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

