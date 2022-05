Elon Musk Twitter Deal: एलन मस्क अब इस काम पर कर रहे हैं फोकस! होल्ड की थी ट्विटर डील

Elon Musk Twitter Deal: 44 अरब डॉलर की ट्विटर की डील को होल्ड पर रखने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) अब एक बड़े काम में जुट चुके हैं. बीते दिन शुक्रवार को उन्होंने लोगों को चौंका दिया था, उन्होंने कहा था कि ट्विटर डील हो कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया है. वहीं अब शनिवार को उन्होंने बताया है कि वह इस डील को होल्ड करने के बाद क्या काम कर रहे हैं.

एलन मस्क अब ट्विटर पर नकली यूजर्स की मौजूदगी से नाराज हैं. उन्होंने शनिवार को कहा कि उनकी टीम रैंडम सैंपलिंग प्रोसेस के साथ नकली/स्पैम खातों की उपस्थिति का पता लगाने में व्यस्त है. उन्होंने ट्वीट किया, 'यह पता लगाने के लिए, मेरी टीम एटदरेट ट्विटर के 100 फॉलोअर्स का एक रैंडम सैंपल करेगी. मैं अन्य लोगों को उसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए आमंत्रित करता हूं और देखता हूं कि वे क्या खोजते हैं.'

Any sensible random sampling process is fine. If many people independently get similar results for % of fake/spam/duplicate accounts, that will be telling.

I picked 100 as the sample size number, because that is what Twitter uses to calculate <5% fake/spam/duplicate.

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022