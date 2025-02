एलन मस्क के DOGE ने भारत में 1 अरब 80 करोड़ की फंडिंग पर चलाई कैंची, BJP ने पूछा- इससे किसे लाभ होगा

DOGE funding India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत एलन मस्क के नेतृत्व में बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) ने रविवार को सरकारी खर्चों में कटौती की घोषणा की, जिसमें भारत में वोटर्स जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित 21 मिलियन डॉलर ( 1 अरब 80 करोड़ ) की सहायता राशि को भी रोक दिया है. इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे भारत के चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप करार दिया.

DOGE द्वारा भारत में मतदाता मतदान के लिए आवंटित फंड को रद्द करने के फैसले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "$21 मिलियन भारत में मतदाता मतदान के लिए यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है. इससे किसे फायदा हो रहा था? सत्ताधारी दल को तो बिल्कुल नहीं!"

- $486M to the “Consortium for Elections and Political Process Strengthening,” including $22M for "inclusive and participatory political process" in Moldova and $21M for voter turnout in India.

$21M for voter turnout? This definitely is external interference in India’s electoral… https://t.co/DsTJhh9J2J

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 15, 2025