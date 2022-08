Elon Musk: एलन मस्क ने साढ़े पांच खरब रुपये के टेस्ला के शेयर बेचे, इस बात का दिया हवाला

Elon Musk Legal Dispute with Twitter: टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के साथ चल रही कानूनी लड़ाई का हवाला देते हुए टेस्ला के 6.9 बिलियन डॉलर (करीब साढ़े पांच खरब रुपये) के शेयर बेचे हैं. उनका कहना है कि शेयर से मिले पैसों का इस्तेमाल ट्विटर सौदे के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है, यदि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कानूनी लड़ाई हार जाते हैं. मस्क ने कंपनी के शेयरधारकों के सामने शेयर बेचने के अपने फैसले का बचाव किया.

फैसले के बाद किया ट्वीट

एलन मस्क ने इसको लेकर ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ट्विटर इस सौदे को बंद करने के लिए मजबूर कर रहा है. ऐसे में टेस्ला स्टॉक (Tesla Stock) की इमरजेंसी बिक्री से बचना महत्वपूर्ण है. बता दें कि मस्क ने ट्वीटर को 44 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण करने की बात कही थी, जिसके बाद वह मुकर गए थे. इसके बाद ट्वीटर ने मस्क पर मुकदमा दायर किया था.

Less than 5% of Twitter daily users are fake/spam

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022