जेफ्री एप्सटीन फाइल में बड़ा खुलासा, सामने आया एलन मस्क का नाम, 2014 में हुई थी मुलाकात!

Epstein Files: अमेरिका में यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन केस की फाइलें हर कोई खुलने का इंतजार कर रहा है. एपस्टीन फाइल्स में जेफ्री एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, रिकॉर्ड्स और कई अहम सबूत छिपे हैं. इस फाइल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र हुआ है. जेफ्री एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त भी माने जाते थे. वहीं अब इसको लेकर एक नया खुलासा हुआ है. इस फाइल में अरबपति एलन मस्क का नाम भी सामने आया है.

एप्सटीन फाइलों में मस्क का नाम?

बता दें कि एलन मस्क का जेफरी एपस्टीन फाइलों में ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन, पीटर थील, प्रिंस एंड्रयू और ड्यूक ऑफ यॉर्क जैसे कई प्रसिद्ध हस्तियों के साथ नाम सामने आया है. शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को डेमोक्रेटिक सांसदों कीओर से एप्सटीन के इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए, जिसमें जेफ्री एप्सटीन, एलन मस्क, स्टीव बैनन और पीटर थील जैसे प्रमुख लोगों के बीच बातचीत को दर्शाया गया है.

एप्सटीन के आईलैंड में मस्क

6 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट को लेकर इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर साल 2019 में संघीय हिरासत में मारे गए एपस्टीन के खिलाफ यौन-तस्करी के आरोपों से कैसे निपटा गया. इसमें बताया गया कि एपस्टीन के कैलेंडर में फरवरी साल 2019 में ट्रंप के करीबी सहयोगी बैनन के साथ नाश्ते की प्लानिंग हुई थी. इसके अलावा नवंबर साल 2017 में थिएल के साथ लंच और साल 2014 में मस्क के एपस्टीन के प्राइवेट आईलैंड की संभावित यात्रा का जिक्र किया गया है.

ट्रंप पर क्या बोले मस्क?

डॉक्यूमेंट्स में 6 दिसंबर साल 2014 को एपस्टीन के आईलैंड में एलन मस्क और लिटिल सेंट जेम्स को संभावित गेस्ट के तौर पर दिखाया गया. इसके 6 साल बाद ही एपस्टीन को यौन अपराधी के रूप में लिस्ट किया जा चुका था. बता दें कि इस साल की शुरुआत में मस्क ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि ट्रंप का नाम एपस्टीन की फाइलों में है. इसके तुरंत बाद उन्होंने उनके टैक्स और खर्च नीतियों की आलोचना की थी. इसके अलावा मस्क ने जुलाई 2025 में कहा था कि अगर ट्रंप एप्सटीन फाइलें जारी नहीं करेंगे तो लोग उनपर कैसे विश्वास करेंगे.

FAQ

जेफ्री एपस्टीन कौन था?

जेफ्री एपस्टीन एक अमेरिकी अरबपति था, जिसे यौन तस्करी और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. वह 2019 में संघीय हिरासत में मृत पाया गया था.

एपस्टीन फाइल्स क्या हैं?

एपस्टीन फाइल्स में जेफ्री एपस्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट से जुड़े कई दस्तावेज, फ्लाइट लॉग्स, रिकॉर्ड्स और अन्य सबूत शामिल हैं.