Elon Musk: 'गर्भाशय है तो महिला हो वरना...', X पर एलन मस्क के पोस्ट से इंटरनेट पर छिड़ी बहस, क्या बोले लोग?

Elon Musk: टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के मालिक एलन मस्क का एक पोस्ट विवादों में घिर गया है. दरअसल, मस्क ने नारीत्व पर अपने विचार साझा करते हुए एक नए विवाद को जन्म दे दिया है. उनके इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. मस्क का मानना है कि स्त्री होना पूरी तरह से जीव विज्ञान है, जिसको गर्भाशय से परिभाषित किया जाता है. एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि अगर आपके पास गर्भाशय है तो आप एक महिला हैं वरना आप महिला नहीं है.

मस्क के पोस्ट पर बहस

एलन मस्क की ये एक्स पोस्ट थोड़ी ही देर में वायरल हो गई और एक्स यूजर्स के बीच तीखी बहस का केंद्र भी बन गई. इस पोस्ट पर अपने-अपने विचार साझा करते हुए कुछ यूजर्स ने मस्क की तीखी आलोचना की तो कुछ यूजर्स ने मस्क के विचारों की समर्थन भी किया है. मस्क के समर्थन में उतरे यूजर्स का कहना है कि लिंग संबधी चर्चाओं में जैविक परिभाषाओं को ही केंद्र में रखना चाहिए. वहीं एक यूजर ने कहा कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि साफ सीधी बात को भी कहना पड़ रहा है. इस पर मस्क ने जवाब भी दिया है.

इसलिए किया पोस्ट?

एलन मस्क का यह ट्वीट अपने ट्रांसजेंडर बेटी के परिवर्तन की तुलना एक दुखद मानसिक बीमारी से की थी, एलन का यह ट्विट लिंग परिवर्तन के खिलाफ उनके विरोध को भी दिखाता है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि एलन मस्क ने यह टिप्पणी एक डेमोक्रेट के तंज के जवाब में की है. दरअसल, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि वह अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर बच्चों को देखना चाहते हैं. यह कहते हुए उन्होंने खुद का ट्रांसजेंडर का समर्थन करने वाला भी बताया. इस पॉडकास्ट की पोस्ट को दोबारा पोस्ट करते हुए न्यूसोम के ऑफिस ने एलोन मस्क पर तंज कसा था.

