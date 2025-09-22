रविवार को एरिजोना में आयोजित की गई टर्निंग प्वाइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क की स्मृति सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित टेस्ला ग्रुप के मालिक एलन मस्क भी पहुंचे थे. इस दौरान शोकसभा में डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी एरिका किर्क को सांत्वना दिया. इसके बाद एरिका किर्क ने अपने पति की तस्वीर की ओर अपने हाथों से एक इशारा किया. इसमें उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली, अंगूठे और छोटी उंगली को फैलाया जबकि बीच वाली और अनामिका उंगलियों को नीचे मोड़ा. वहीं इसके कुछ ही देर के बाद एलन मस्क ने अपने हाथों से पिरामिड बनाया. इस इशारे को लेकर भी सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ गई. चार्ली किर्क की 10 सितंबर 2025 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

एरिका किर्क के बाद एलन मस्क के हाथों से किए गए पिरामिड आकार के इशारे को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई. सोशल मीडिया यूजर्स ने मस्क के इस इशारे का भारत से भी कनेक्शन बताया है. आइए आपको बताते हैं भारत में इस इशारे का मतलब क्या होता है. भारत में हाथों से पिरामिड बनाने के इस मुद्रा को दृढ़ता और संकल्प से जोड़कर देखा जाता है. आइए आपको बताते हैं मस्क के इशारे का भारतीय संदर्भ में मतलब.

आखिर क्या है एरिका के इस इशारे का अर्थ है?

इस इशारे का अर्थ क्या है वास्तव में इस प्रश्न का पुख्ता जवाब तो हमारे पास भी नहीं है. सामान्य तौर पर 'रॉक ऑन' हाथ का चिन्ह अंगूठे को अंदर रखकर बनाया जाता है, जबकि 'लव यू' उसी हाथ की आकृति के साथ अंगूठे को फैलाकर बनाया जाता है. इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली किर्क को 'अमेरिकी स्वतंत्रता का शहीद' घोषित किया. ट्रंप ने कहा, 'उस दिन अमेरिकी स्वतंत्रता के इस प्रचारक ने खुद को अमर कर लिया. वह अब अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए शहीद है.' ट्रंप ने बताया कि कैसे किर्क उन्हें बिना ज्यादा सूचना के अपने आयोजनों में भाग लेने के लिए देश भर में उड़ान भरने के लिए कहा था. आप कभी भी चार्ली को निराश नहीं करना चाहते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय संदर्भ में दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक है मस्क का ये इशारा

हाथों से पिरामिड जैसी मुद्रा बनाकर भारत की भरतनाट्यम नृत्य-शैली में 'शक्ति मुद्रा' या 'पर्वत मुद्रा' को व्यक्त किया जाता है. जिसे भारतीय सिक्कों पर भी दर्शाया गया है. यह मुद्रा संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक है और यह शक्ति और संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करती है. भारत सरकार ने भरतनाट्यम से प्रेरित हस्त मुद्राओं को भारतीय सिक्कों पर भी अंकित किया जिससे मुद्रा केवल वस्तु न रहकर भारतीय संस्कृति का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई.

यह भी पढ़ेंः Charlie Kirk की पत्‍नी ने हत्‍यारे को दी माफी, मेमोरियल सर्विस में साथ आए ट्रंप-मस्क

सोशल मीडिया पर मस्क के 'पॉवर ट्रायंगुलर' इशारे पर छिड़ी बहस

चार्ली किर्क की अंतिम शोकसभा में पहुंचे एलन मस्क ने ट्रंप के बैठकर अपने हाथों को जोड़कर एक पिरामिड बनाया. यह इशारा भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसने इंटरनेट पर मस्क के इस इशारे ने हलचल मचा दी. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे इल्यूमिनाती का प्रतीक कहा. कुछ अन्य ने दावा किया कि यह शक्ति का एक गुप्त प्रतीक है. हाथ के इस इशारे को विभिन्न रूप से ऊंची मीनार इशारा, पिरामिड हाथ प्रतीक, प्राचीन भारतीय मुद्रा, शक्ति का त्रिकोण, मर्केल डायमंड और अन्य नामों से सोशल मीडिया यूजर्स ने इसका अर्थ बताया.

एलन मस्क का गुप्त हाथ का चिन्ह?

चार्ली किर्क की स्मृति सभा में मस्क द्वारा फिर से इस प्रतीक को बनाने ने सोशल मीडिया में तूफान खड़ा कर दिया. एक यूजर ने कहा, 'मस्क हर बार ये हाथ से क्या इशारा करते हैं?' कई यूजर्स ने लिखा कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये प्रतीक बनाया था. "अब यह छिपा नहीं है. एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने कहा, 'यह एक मुद्रा है जो आपको मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में मदद करती है.' एक यूजर ने लिखा,'यह एक शक्ति का रुख है.' एक अन्य एक्स यूजर ने कहा, 'यह एक पंथ है.'

यह भी पढ़ेंः 'अच्‍छी यादें हैं, लेकिन'... किम ने ट्रंप को ही इस बात के लिए दे डाली नसीहत