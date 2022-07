Google को-फाउंडर की पत्नी से अफेयर पर आया Elon Musk का पहला बयान, जानें क्या बोले

Elon Musk reaction on Affair with Nicole Shanahan: अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले एलन मस्क के अफेयर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और पता चला है कि वो गूगल को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन (Google Co-Founder Sergey Brin) की पत्नी से निकोल शनहान के साथ रिलेशन में हैं. हालांकि एलन मस्क ने इससे इनकार किया है और कहा है कि हमारे बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है.

तीन साल में सिर्फ 2 बार हुई निकोल से मुलाकात: मस्क

गूगल को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन (Google Co-Founder Sergey Brin) की पत्नी से निकोल शनहान (Nicole Shanahan) के साथ रिलेशन की खबरों पर एलन मस्क (Elon Musk) ने सफाई दी है और कहा है कि निकोल से पिछले 3 साल में सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'यह पूरी तरह से बकवास है. सर्गेई और मैं दोस्त हैं और कल रात एक साथ पार्टी में थे! मैंने तीन साल में केवल दो बार निकोल को देखा है और दोनों बार आसपास कई लोग हमारे साथ मौजूद थे. कुछ भी रोमांटिक नहीं है.'

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022