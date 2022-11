US Midterm Elections: एलन मस्क ने दिखाया 'असली रंग'! अमेरिकियों से बोले- इस पार्टी को दें वोट, लोगों ने लगाई क्लास

Elon Musk News: एलन मस्क ने सोमवार को ट्विटर के 'राजनीतिक रूप से तटस्थ' होने की पुष्टि करने के बावजूद अपना असली राजनीतिक रंग दिखाया. उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को 8 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन को वोट देना चाहिए. मस्क ने एक राजनीतिक बहस छेड़ते हुए स्वतंत्र विचारधारा वाले मतदाताओं से कहा कि साझा सत्ता दोनों पक्षों की सबसे खराब ज्यादतियों को रोकती है.

ट्विटर के सीईओ ने अपने लगभग 115 मिलियन फॉलोअर्स को पोस्ट में कहा, "इसलिए, मैं एक रिपब्लिकन कांग्रेस के लिए मतदान करने की सलाह देता हूं यह देखते हुए कि प्रेसीडेंसी डेमोक्रेटिक है." मस्क ने कहा, "हार्डकोर डेमोक्रेट या रिपब्लिकन कभी भी दूसरे पक्ष को वोट नहीं देते हैं, इसलिए स्वतंत्र मतदाता वही होते हैं जो वास्तव में तय करते हैं कि प्रभारी कौन है." उनके इस ट्वीट की उनके कई फॉलोवर्स ने आलोचना की है.

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022