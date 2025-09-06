एलन मस्क की सैलरी कितने देशों की GDP से ज्यादा? ऐसा ऑफर अबतक किसी को भी न मिला होगा
एलन मस्क की सैलरी कितने देशों की GDP से ज्यादा? ऐसा ऑफर अबतक किसी को भी न मिला होगा

Elon Musk news: एलन मस्क को उनकी कंपनी टेस्ला ने इतने बड़े पे पैकेज का ऑफर दिया है जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा. ये पैकेज मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलिनेयर बना सकता है. अगर मस्क ने अपने टारगेट को पूरा कर लिया तो उन्हें कंपनी से 1 ट्रिलियन डॉलर का शेयर मिलेगा. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:51 PM IST
एलन मस्क की सैलरी कितने देशों की GDP से ज्यादा? ऐसा ऑफर अबतक किसी को भी न मिला होगा

Elon Musk CTC: ट्रंप के बाद अब बात कभी ट्रंप के सबसे खास दोस्त लेकिन मौजूदा समय में दुश्मन बन चुके कारोबारी एलन मस्क की. दुनिया का हर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करता है. इसके बावजूद 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना दुनिया के ज़्यादातर देशों के लिए एक सपना है. लेकिन एलन मस्क को उनकी कंपनी टेस्ला ने इतने बड़े पे पैकेज का ऑफर दिया है जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा. ये पैकेज मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलिनेयर बना सकता है. अगर मस्क ने अपने टारगेट को पूरा कर लिया तो उन्हें कंपनी से 1 ट्रिलियन डॉलर का शेयर मिलेगा. 

होश उड़ा देगा ऑफर 

टेस्ला ने मस्क को कंपनी के 424 मिलियन शेयर की पेशकश की है.  मौजूदा समय में इन शेयर की वैल्यू 144 बिलियन डॉलर है. लेकिन मस्क को ये शेयर तब मिलेंगे जब टेस्ला की वैल्यू आने वाले वर्षों में लगभग 8 गुना बढ़ जाए. यानी टेस्ला की मार्केट वैल्यू मौजूदा 1.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 8.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए.

कंपनी की वैल्यू बढ़ते ही मस्क को मिले शेयर की वैल्यू भी बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाएगी. ये कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा पे पैकेज है. इसके लिए मस्क को 10 साल का समय दिया गया है. मस्क मौजूदा समय में भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. फिलहाल उनका नेट वर्थ 400 अरब डॉलर है. मस्क का नया पे पैकेज नवंबर में टेस्ला के शेयरधारकों की मंज़ूरी के लिए रखा जाएगा. सोशल मीडिया पर इस ख़बर को लेकर ख़ूब चर्चा हो रही है. 

नया पैकेज लाने के पीछे मक़सद ये है कि मस्क अपना ज्यादा ध्यान टेस्ला पर दें. चूंकि मस्क एक साथ कई कंपनियां चला रहे हैं, इसलिए चिंता जताई जा रही थी कि कहीं उनका फोकस टेस्ला से हट न जाए. इसी साल की शुरुआत में बोर्ड ने उन्हें 2030 तक कंपनी में बनाए रखने के लिए 29 अरब डॉलर का अंतरिम पैकेज भी मंज़ूर किया था. 

मस्क का ये पैकेज इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि दुनिया के 91 प्रतिशत देशों या क्षेत्रों की GDP 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है. समझ रहे हैं आप अगर दुनिया में 200 देश हैं तो समझ लीजिए कि इनमें से 182 देशों की GDP. एलन मस्क की एक साल के प्रस्तावित सैलरी-पैकेज से भी कम है.

अद्भुत और अकल्पनीय

2024 के लिए विश्व बैंक ने जिन 214 देशों या क्षेत्रों का GDP डेटा इकट्ठा किया है उनमें से 195 की GDP 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है. इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के 195 देशों की जीडीपी से ज्यादा एलन मस्क की एक साल की सैलरी हो सकती है.

जिन महत्वपूर्ण देशों की GDP 1 ट्रिलियन डॉलर से कम है, उनमें स्विटजरलैंड, बेल्जियम, UAE, थाईलैंड और नॉर्वे शामिल हैं. इसके अलावा ईरान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट और पाकिस्तान की GDP भी 1 ट्रिलियन डॉलर से काफी कम है. दुनिया के सिर्फ़ 19 देशों की GDP 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है. GDP के मामले में अमेरिका सबसे आगे हैं जबकि भारत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ चौथे नंबर पर है.

;