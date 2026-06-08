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खजूर, बंदरगाह या पारसी देवता? एलन मस्क के ट्वीट से छिड़ी नई बहस, स्ट्रेट का नाम तो 'होर्मुज' है नहीं

Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) का नाम असल में पारसी धर्म के सर्वोच्च देवता 'अहुरा मज़्दा' के फारसी नाम से प्रेरित है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे मस्क ने क्या-क्या तर्क दिया है...

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 08, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:15 PM IST
खजूर, बंदरगाह या पारसी देवता? एलन मस्क के ट्वीट से छिड़ी नई बहस, स्ट्रेट का नाम तो 'होर्मुज' है नहीं
Image Credit: Elon Musk-Strait Of Hormuz

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देवता, खजूर या बंदरगाह? एलन मस्क का दावा- 'होर्मुज' नाम के पीछे छिपा है ये सस्पेंस!
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