खजूर, बंदरगाह या पारसी देवता? एलन मस्क के ट्वीट से छिड़ी नई बहस, स्ट्रेट का नाम तो 'होर्मुज' है नहीं

अगर आप सोच रहे हैं कि पारसी धर्म (Zoroastrianism) और एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते का आपस में क्या संबंध है, तो इसके पीछे भाषाई विकास की एक बेहद खूबसूरत कहानी है. जानकारी के अनुसार, प्राचीन मध्य फारसी (Middle Persian) भाषा में पारसी धर्म के सर्वोच्च और सबसे पूजनीय देवता 'अहुरा मज़्दा' को 'ओहरमज़्द' (Ohrmazd) या 'होर्मोज' (Hormoz) पुकारा जाता था. वक्त का पहिया घूमा और सदियों के भाषाई बदलाव के साथ यही 'होर्मोज' शब्द धीरे-धीरे 'होर्मुज' (Hormuz) में तब्दील हो गया. यह पूरा इलाका प्राचीन फारस (आधुनिक ईरान) का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, इसलिए वहां के सर्वोच्च देवता का नाम इस क्षेत्र की पहचान बन गया.