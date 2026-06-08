खजूर, बंदरगाह या पारसी देवता? एलन मस्क के ट्वीट से छिड़ी नई बहस, स्ट्रेट का नाम तो 'होर्मुज' है नहीं

Strait Of Hormuz: दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के मालिक एलन मस्क अपनी बेबाकी और अनोखे ट्वीट्स के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. लेकिन इस बार मस्क ने किसी नई टेक्नोलॉजी या मार्स मिशन की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने इतिहास और भूगोल के पन्नों को पलटकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.
मस्क ने एक बेहद दिलचस्प जानकारी साझा करते हुए बताया है कि दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) का नाम दरअसल पारसी धर्म के सर्वोच्च देवता के नाम पर पड़ा है. जैसे ही मस्क का यह पोस्ट सामने आया, इतिहास के शौकीनों और वैश्विक मामलों पर नजर रखने वालों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया. आइए इस रोचक कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं...
अगर आप सोच रहे हैं कि पारसी धर्म (Zoroastrianism) और एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते का आपस में क्या संबंध है, तो इसके पीछे भाषाई विकास की एक बेहद खूबसूरत कहानी है. जानकारी के अनुसार, प्राचीन मध्य फारसी (Middle Persian) भाषा में पारसी धर्म के सर्वोच्च और सबसे पूजनीय देवता 'अहुरा मज़्दा' को 'ओहरमज़्द' (Ohrmazd) या 'होर्मोज' (Hormoz) पुकारा जाता था. वक्त का पहिया घूमा और सदियों के भाषाई बदलाव के साथ यही 'होर्मोज' शब्द धीरे-धीरे 'होर्मुज' (Hormuz) में तब्दील हो गया. यह पूरा इलाका प्राचीन फारस (आधुनिक ईरान) का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, इसलिए वहां के सर्वोच्च देवता का नाम इस क्षेत्र की पहचान बन गया.
भले ही एलन मस्क के ट्वीट के बाद 'अहुरा मज़्दा' वाली थ्योरी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है और इसे सबसे प्रबल और स्वीकृत उत्पत्ति माना जाता है, लेकिन इतिहास के झरोखे में कुछ और भी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं.
कुछ इतिहासकारों का एक मत यह भी है कि 'होर्मुज' नाम स्थानीय भाषा में 'खजूर' (Date Palm) से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में खजूर की खेती बड़े पैमाने पर होती थी. वहीं, एक अन्य थ्योरी के अनुसार यह नाम यूनानी शब्द 'Hormos' से प्रेरित हो सकता है, जिसका सीधा अर्थ 'बंदरगाह' या 'लंगर डालने की जगह' होता है.
आज भले ही मस्क ने इसके नाम के पीछे के आध्यात्मिक इतिहास को उजागर किया हो, लेकिन वर्तमान समय में यह स्ट्रेट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक शक्त्ति है. इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण 'चोकपॉइंट' (Chokepoint) में गिना जाता है.
दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल तेल का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा रोज़ाना इसी तंग समुद्री रास्ते से होकर गुज़रता है. सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के देशों के घरों और उद्योगों को चलाने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की एक बहुत बड़ी खेप भी इसी रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचती है. यही वजह है कि इस इलाके में होने वाली जरा सी भी भू-राजनीतिक हलचल से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं.