माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा खा जाएगा ये 'दानव', मस्क ने नडेला को दे दी बड़ी चेतावनी, क्या है वजह?
दुनिया

माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा खा जाएगा ये 'दानव', मस्क ने नडेला को दे दी बड़ी चेतावनी, क्या है वजह?

Elon Musk: OpenAI ने अपना नया और अब तक का सबसे ताकतवर AI मॉडल GPT-5 लॉन्च कर दिया है. लॉन्च होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने अपने सिस्टम में ओपनएआई के नए मॉडल जीपीटी-5 को पूरी तरह जोड़ने की घोषणा की. जिस पर एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 08, 2025, 03:59 PM IST
माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा खा जाएगा ये 'दानव', मस्क ने नडेला को दे दी बड़ी चेतावनी, क्या है वजह?

Satya Nadella: आधुनिकता के इस युग में AI ने काफी हद तक लोगों का काम आसान बना दिया है. दुनियाभर के विभिन्न सेक्टर में AI का काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है. इसी बीच OpenAI ने अपना नया और अब तक का सबसे ताकतवर AI मॉडल GPT-5 लॉन्च कर दिया है. जिसे लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट को जिंदा खा जाएगा. उनका ये बयान उस समय सामने आया है जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने अपने सिस्टम में ओपनएआई के नए मॉडल जीपीटी-5 को पूरी तरह जोड़ने की घोषणा की है. जानिए इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है. 

मस्क ने सत्या नडेला को चेताया
दरअसल, OpenAI के AI मॉडल GPT-5 लॉन्च होने के बाद सत्या नडेला ने इसके समर्थन मे एक पोस्ट किया था. जानकारी ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में 13 बिलियन डॉलर का निवेश किया है. उनके इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही इसे विकसित करने में माइक्रोसॅाफ्ट ने अहम भूमिका निभाई हो लेकिन ये पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट को खा जाएगा. साथ ही साथ दावा किया कि xAI का ग्रोक 4 हैवी मॉडल दो हफ्ते पहले ही इंटेलिजेंस के मामले में GPT-5 से आगे निकल गया था और G4H भी काफी ज्यादा बेहतर है, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ग्रोक 5 इस साल के अंत में आ जाएगा जो काफी ज्यादा शानदार होगा. 

माइक्रोसॉफ्ट की है निर्भरता
अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट अपने उत्पादों में नई तकनीक लाने के लिए ज्यादातर ओपनएआई पर निर्भर है और माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट और गिटहब कोपायलट जैसी चीजों में जीपीटी-5 का इस्तेमाल कर रहा है, एक तरफ जहां पर सत्या नडेला का कहना है कि जीपीटी-5 तर्क, कोडिंग और बातचीत करने में काफी ज्यादा माहिर है वहीं दूसरी तरफ मस्क का मानना है कि ओपनएआई का तेज़ विकास माइक्रोसॉफ्ट के लिए खतरा बन सकता है क्योंकि ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और पूरी तरह से आजादी के साथ काम कर सकता है. 

एक वक्त वो भी था जब मस्क ओपनएआई के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे थे और उसके शुरुआती दिनों में यानि की साल 2015 में काफी ज्यादा मदद भी की थी हालांकि साल 2018 में मस्क पूरी तरह से अलग हो गए और xAI के जरिए  ओपनएआई को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनो में ये रार और ज्यादा देखने को मिल सकती है.

लॉन्च हुआ AI मॉडल GPT-5
OpenAI ने अपना नया और सबसे ज्यादा ताकतवर AI मॉडल GPT-5 लॉन्च किया. रिपोर्ट के मुताबिक  ChatGPT, API, और डेवलपर टूल्स में बड़े बदलाव किए गए हैं. कंपनी का कहना है कि  GPT-5 को और ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और पर्सनल बनाने के लिए तैयार किया गया है. बता दें कि GPT-5 एक ऐसा एकीकृत सिस्टम लेकर आया है जो आपके हर सवाल या टास्क के हिसाब से खुद तय करता है कि कौन-सा वर्जन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा. 

F&Q
सवाल- AI मॉडल GPT-5 में क्या बदलाव किया गया है?
जवाब- AI मॉडल GPT-5 में ChatGPT, API, और डेवलपर टूल्स में बड़े बदलाव किए गए हैं. साथ ही साथ ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और पर्सनल बनाने के लिए तैयार किया गया है.

सवाल- माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन हैं?
जवाब- माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हैं.


author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Elon Musk

