Elon Musk Net Worth: लोग सोचते हैं कि बढ़ते हुए दिन के साथ, उम्र के साथ अच्छा मुकाम हासिल करें, कुछ लोग सोचते हैं कि वो इतने अमीर बन जाएं, जिससे गांव-शहर और समाज में उनका बेहद ऊंचा नाम हो. क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? कुछ को पता होगा लेकिन कुछ लोग इससे अनजान होंगे, टेक दिग्गज एलन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं. अगर मस्क की संपत्ति दुनिया के हर आदमी को बांट दी जाए तो एक व्यक्ति को करीब 10,300 रुपये मिल सकते हैं.