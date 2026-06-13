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हजार, लाख या करोड़...अगर दुनिया के हर शख्स में बांट दी जाए मस्क की दौलत तो किसे कितने पैसे मिलेंगे?

Elon Musk Net Worth: एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा कि अगर मस्क की संपत्ति दुनिया के हर आदमी को बांट दी जाए तो एक व्यक्ति को करीब 10,300 रुपये मिल सकते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:09 AM IST
हजार, लाख या करोड़...अगर दुनिया के हर शख्स में बांट दी जाए मस्क की दौलत तो किसे कितने पैसे मिलेंगे?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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