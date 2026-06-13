Elon Musk Net Worth: लोग सोचते हैं कि बढ़ते हुए दिन के साथ, उम्र के साथ अच्छा मुकाम हासिल करें, कुछ लोग सोचते हैं कि वो इतने अमीर बन जाएं, जिससे गांव-शहर और समाज में उनका बेहद ऊंचा नाम हो. क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? कुछ को पता होगा लेकिन कुछ लोग इससे अनजान होंगे, टेक दिग्गज एलन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं. अगर मस्क की संपत्ति दुनिया के हर आदमी को बांट दी जाए तो एक व्यक्ति को करीब 10,300 रुपये मिल सकते हैं.
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, वो दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं. एक ट्रिलियन डॉलर की रकम 1 बिलियन (एक अरब) डॉलर से पूरे एक हजार गुना ज्यादा बड़ी होती है. ऐसे में अगर इसकी तुलन दस लाख डॉलर से की जाए तो इसकी राशि दस लाख गुना होगी, इतनी राशि के मस्क इकलौते मालिक हैं.
U.S सेंसस ब्यूरो के मुताबिक पूरी धरती पर 8.2 मिलियन लोग रहते हैं. अगर मस्क की संपत्ति को बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति को करीब 122 अमेरिकी डॉलर यानी की 10 हजार 300 रुपये मिलेंगे. अगर हम दुनियाभर की बात करें तो दुनिया के केवल 21 देशों की अर्थव्यवस्था ही इस ट्रिलियन डॅालर के आंकड़े को पार कर पाई है.
अगर हम फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस के आंकड़ों की बात करें तो, अमेरिका में जो भी मकान बिकते हैं उनकी औसत कीमत लगभग 403,200 डॅालर होती है. ऐसे में मस्क की जितनी संपत्ति है तो अमेरिका में लगभग 25 लाख आलीशान घर खरीद सकता है. वहीं, रियल एस्टेट के लिहाज से ये किसी भी देश की पूरी जरूरत को आसानी के साथ पूरा कर सकता है. फोर्ब्स के अनुसार, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज हैं, जिनकी संपत्ति 295 बिलियन डॉलर है.