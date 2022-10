Elon Musk : ‘जीवन की महान खुशियां’- एलन मस्क का यह ट्वीट क्यों हो रहा है वायरल

Elon Musk's Viral Tweet​: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया है. मस्क जहां अपने कारोबारी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहते हैं वहीं सोशल मीडिया पर भी वह बड़ी फैन फॉलोइंग. उनके ट्वीट अक्सर वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक ट्वीट उन्होंने शनिवार को किया जिसे अब तक लाखों लोगों ने लाइक किया है.

इस सब के बीच में टेस्ला के सीईओ ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो वायरल हो गया है लोग जमकर इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. मस्क ने इस ट्वीट में जीवन की महान खुशियों के बारे में बताया है. मस्क ने ट्वीट किया, "ताजा बेक्ड ब्रेड और पेस्ट्री जीवन की कुछ महान खुशियां हैं." इस ट्वीट को अब तक 4 लाख 35 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं जबकि करीब 28 हजार लोगों ने इसे रिट्वीट किया है. इस ट्वीट पर बड़ी संख्या में कमेंट्स भी किए गए हैं.

Fresh baked bread & pastries are some of the great joys of life

— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022