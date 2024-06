PM मोदी को कतर के अमीर ने फोन पर दी बधाई, दोनों नेताओं के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

India Qatar Relations: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज (10 जून, 2024) कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बधाई दी. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-कतर संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''अपने मित्र कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात करके खुशी हुई. मैं भारत के प्रति उनकी हार्दिक शुभकामनाओं और सकारात्मक भावनाओं के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं.'

Pleased to speak with my friend, the Amir of Qatar H.H. Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. I thank him for his warm wishes and positive sentiments towards India. We reaffirmed our commitment to advance India-Qatar ties to unprecedented heights. @TamimBinHamad

