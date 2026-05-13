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Hindi Newsदुनियामैक्रों बेवफा? पत्नी ने यूं ही नहीं लगाया था चांटा, इस एक्ट्रेस से इश्क लड़ा रहे थे!

मैक्रों बेवफा? पत्नी ने यूं ही नहीं लगाया था चांटा, इस एक्ट्रेस से इश्क लड़ा रहे थे!

Emmanuel Macron Golshifteh Farahani: फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दुनिया के उन चंद नेताओं में से एक हैं जिनकी रोमांस और मोहब्बत के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं. मैक्रों की प्रेम कहानी मेलो ड्रामा से कम नहीं है. 24 साल बड़ी अपनी ड्रामा टीचर ब्रिजिट से प्यार किया तो डरे नहीं और शादी करके माने. उन्हीं मैक्रों पर पराई नारी से संबंध रखने का आरोप लगा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 13, 2026, 07:55 PM IST
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Emmanuel Macron Golshifteh Farahani (ai image)
Emmanuel Macron Golshifteh Farahani (ai image)

Emmanuel Macron Golshifteh Farahani news: फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की प्रेम कहानी दुनियाभर में मशहूर है. 14 की उम्र में शुरू हुई उनकी लव स्टोरी कभी प्यार की वो कच्ची डोर जैसी थी, जिसे शादी जैसे मजबूत बंधन बनने में काफी वक्त लगा. 2007 में दोनों ने दुनिया के तानों की परवाह किए बगैर एक दूसरे के हो गए. अब उन पर बेवफा होने का आरोप लगा तो पूरे पेरिस से लेकर तेहरान तक बवाल मच गया. पेरिस में हंगामा कटा तो समझ में आता है, लेकिन ईरान का जिक्र इसलिए आया क्योंकि मैक्रों पर एक ईरानियन-फ्रेंच एक्ट्रेस के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगा है.

मैक्रों और विवादों का चोली दामन का साथ

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और विवादों का चोली दामन का साथ है. एक बवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा मुंह बाये खड़ा हो जाता है. 14 मई, 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे इमैनुअल मैक्रों का 'लेडी लक' इतना स्ट्रांग है कि उनके विरोधी उन्हें 2018 से ही सत्ता के सिंहासन से हटाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्सी छू तक नहीं पाए हैं. लंबे समय से सरकार विरोधी प्रदर्शनों को चुटकी बचाकर टैकल कर लेने वाले मैक्रों पर पत्नी ब्रिजिट को धोखा देने का आरोप लगा है. हालांकि बहुत सारे लोगों को इस आरोप पर यकीन नहीं हो रहा कि जिस टीचर को वो 14 साल से प्यार कर रहे थे उसे वो धोखा कैसे दे सकते हैं.

ईरानी-फ्रांसीसी अभिनेत्री से संबंध

फ्रांस की तमाम मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का ईरानी-फ्रांसीसी अभिनेत्री गोल्शिफ्ते फराहानी के साथ महीनों तक संतोषजनक संबंध रहे. इन आरोपों पर पूरे फ्रांस में हलचल मच गई है. इन रिपोर्टों में दोनों के बीच निजी बातचीत का आरोप लगाया गया है.

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पत्नी को लगी भनक तो घर में हुआ कलेश!

मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि मैक्रों की पत्नी यानी फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों को पिछले साल ही इन रिश्तों की भनक लग गई थी. उनके पर्सनल नंबर और मेल पर उन्हें मैक्रों और फराहानी के रिश्तों से जुड़े कई संदेश भेजे गए थे. जिसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों और उनके जीवनसाथी के बीच तनाव की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं.

मई 2025 में क्या हुआ था?

मई 2025 में वियतनाम दौरे के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पत्नी ब्रिजिट मैक्रों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ब्रिजिट उनके चेहरे को छूती या धक्का देती दिख रही थीं, जिसे सोशल मीडिया पर थप्पड़ कहा गया था. अब ये मैटर सामने आने के बाद उस विजिट की चर्चा भी एक बार फिर होने लगी है.

हालांकि मैक्रों के ऑफिस और एक्ट्रेस फराहानी दोनों ने ही इन दावों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

कौन हैं फराहानी?

फराहानी बहुत खूबसूरत अभिनेत्री हैं. दावा किया जा रहा है कि मैक्रों लंबे समय से उनके टच में यानी संपर्क में थे. इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद यूरोप के किसी भी बड़े देश ने ट्रंप का साथ नहीं दिया. मैक्रों ने तो खुलकर ट्रंप के खिलाफ सियासी बयानबाजी की. अब उनका नाम जिससे जुड़ा है उन फराहानी का ईरान से नाता है, इसलिए और ज्यादा खुसुरफुसुर हो रही है कि कहीं इसी वजह से तो मैक्रों ने ट्रंप का साथ नहीं दिया. हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, जिनकी दूर-दूर तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और विवादों का चोली दामन का साथ है. एक बवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा मुंह बाये खड़ा हो जाता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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