300 गुना सैलरी आई तो 3 दिन में छोड़ दी नौकरी, उसके बाद कोर्ट ने तो गजब ही कर दिया!

Chile News: चिली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, चिली के एक व्यक्ति ने अपने वेतन से 300 गुना अधिक राशि प्राप्त करने के बाद नौकरी छोड़ दी थी और अब उसने कानूनी लड़ाई भी जीत ली है. बता दें कोर्ट ने शख्स को मिली अधिक राशि को अपने पास रखने की अनुमति दे दी है.

जानें क्या है पूरा मामला

चिली में सहायक के रूप में कार्यरत इस व्यक्ति को सामान्यत लगभग 386 पाउंड प्रति माह का वेतन मिलता था. हालांकि, मई 2022 में उसके नियोक्ता ने गलती से उसके खाते में 127000 पाउंड ट्रांसफर कर दिए. कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उसने शुरुआत में पैसे लौटाने का वादा किया था लेकिन तीन दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया. इसके बाद तीन साल तक कानूनी लड़ाई चली जिसके दौरान उस कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगाया गया.चिली के सैंटियागो की एक अदालत ने अब इस मामले में फैसला सुनाया है और कहा है कि यह घटना चोरी नहीं, बल्कि अनधिकृत वसूली की थी. इस अंतर के कारण, न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि इस मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

जानें क्या है की-जैमिंग

कंपनी ने कहा है कि वह पैसे वापस पाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएगी जिसमें फैसले को रद्द करने की याचिका भी शामिल है. डायरियो फाइनेंसिएरो को दिए एक बयान में कंपनी ने कहा कि वह फैसले की समीक्षा के लिए सभी संभव कानूनी कदम उठा रही है. यह मामला यूनाइटेड किंगडम (UK) में कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार से जुड़ी एक और सुर्खियों में रही खबर के बाद आया है.

बता दें, डरहम में एक पुलिस अधिकारी पर घर से काम करते हुए अपने पर्यवेक्षकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था. 33 वर्षीय डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल नियाल थूब्रोन की-जैमिंग में लिप्त थे. अनुशासनात्मक सुनवाई के अनुसार, उन्होंने बारह दिनों में 28 बार कीबोर्ड जाम किया. थूब्रोन को कदाचार का दोषी पाया गया और पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि यदि उन्होंने मई में डरहम पुलिस से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता. बता दें, की-जैमिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही कीबोर्ड की को बार-बार दबाकर यह आभास कराया जाता है कि काम हो रहा है या काम किया जा रहा है.