Advertisement
trendingNow12954942
Hindi Newsदुनिया

300 गुना सैलरी आई तो 3 दिन में छोड़ दी नौकरी, उसके बाद कोर्ट ने तो गजब ही कर दिया!

Chile: चिली में एक कर्मचारी को अपने वेतन से 300 गुना अधिक राशि गलती से मिलने के बाद उसे रखने की अनुमति मिल गई है. तीन साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सैंटियागो की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि यह मामला चोरी का नहीं बल्कि अनधिकृत वसूली का है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI
Meta AI

Chile News: चिली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, चिली के एक व्यक्ति ने अपने वेतन से 300 गुना अधिक राशि प्राप्त करने के बाद नौकरी छोड़ दी थी और अब उसने कानूनी लड़ाई भी जीत ली है. बता दें कोर्ट ने शख्स को मिली अधिक राशि को अपने पास रखने की अनुमति दे दी है.

जानें क्या है पूरा मामला

चिली में सहायक के रूप में कार्यरत इस व्यक्ति को सामान्यत लगभग 386 पाउंड प्रति माह का वेतन मिलता था. हालांकि, मई 2022 में उसके नियोक्ता ने गलती से उसके खाते में 127000 पाउंड ट्रांसफर कर दिए. कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उसने शुरुआत में पैसे लौटाने का वादा किया था लेकिन तीन दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया. इसके बाद तीन साल तक कानूनी लड़ाई चली जिसके दौरान उस कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगाया गया.चिली के सैंटियागो की एक अदालत ने अब इस मामले में फैसला सुनाया है और कहा है कि यह घटना चोरी नहीं, बल्कि अनधिकृत वसूली की थी. इस अंतर के कारण, न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि इस मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. 

Add Zee News as a Preferred Source

जानें क्या है की-जैमिंग 

कंपनी ने कहा है कि वह पैसे वापस पाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएगी जिसमें फैसले को रद्द करने की याचिका भी शामिल है. डायरियो फाइनेंसिएरो को दिए एक बयान में कंपनी ने कहा कि वह फैसले की समीक्षा के लिए सभी संभव कानूनी कदम उठा रही है. यह मामला यूनाइटेड किंगडम (UK) में कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार से जुड़ी एक और सुर्खियों में रही खबर के बाद आया है.

बता दें, डरहम में एक पुलिस अधिकारी पर घर से काम करते हुए अपने पर्यवेक्षकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था. 33 वर्षीय डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल नियाल थूब्रोन की-जैमिंग में लिप्त थे. अनुशासनात्मक सुनवाई के अनुसार, उन्होंने बारह दिनों में 28 बार कीबोर्ड जाम किया. थूब्रोन को कदाचार का दोषी पाया गया और पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि यदि उन्होंने मई में डरहम पुलिस से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता. बता दें, की-जैमिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही कीबोर्ड की को बार-बार दबाकर यह आभास कराया जाता है कि  काम हो रहा है या काम किया जा रहा है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Chile

Trending news

ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
Sherry Singh
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
weather update
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
Punjab news in hindi
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक