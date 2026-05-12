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Hindi Newsदुनिया13 मुल्कों में वर्क फ्रॉम होम, कहीं विदेशी यात्रा पर रोक...किन देशों ने ईंधन बचाने के लिए क्या लिए फैसले?

13 मुल्कों में वर्क फ्रॉम होम, कहीं विदेशी यात्रा पर रोक...किन देशों ने ईंधन बचाने के लिए क्या लिए फैसले?

Iran-US War News: ईरान-अमेरिका के युद्ध का असर अब दिखने लगा है. पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की चपेट में आ चुकी है. इस वजह से अलग-अलग देशों ने इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. आज हम आपको बता रहे हैं कि किन देशों ने क्या कदम उठाए हैं. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: May 12, 2026, 11:17 PM IST
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13 मुल्कों में वर्क फ्रॉम होम, कहीं विदेशी यात्रा पर रोक...किन देशों ने ईंधन बचाने के लिए क्या लिए फैसले?

Energy Crisis: भारत में लोगों से ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अपील की जा रही है. लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां युद्ध की वजह से पहले ही सख्त निर्णय लिए गए हैं. एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की सरकारों ने तेल बचाने के लिए कई उपायों को लागू किया है. यूरोपीय यूनियन के अलावा लगभग 40 देशों ने अपने यहां ऊर्जा बचाने के लिए इमरजेंसी या सेमी-इमरजेंसी कदम उठाए हैं.

किन देशों ने क्या कदम उठाए?

  • 18 देश ऐसे हैं, जहां पेट्रोल-डीजल की बिक्री की सीमा तय कर दी गई है और ऑड-ईवन लागू किया गया है. यानी एक मात्रा से ज्यादा तेल आपको नहीं मिल सकता. हर दिन आप गाड़ी लेकर सड़कों पर नहीं निकल सकते.

  • 13 देशों ने वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है. यानी कंपनियां अपने कर्मचारियों से ऑफिस आने के लिए नहीं कहेंगी.

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  • 3 देश ऐसे हैं जहां LPG का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करने को कहा गया है.

  • 35 देशों ने ऊर्जा बचाने के लिए अभियान शुरू किया है. इसके तहत लोगों से बिजली का इस्तेमाल कम करने और यात्रा नहीं करने की अपील की जा रही है.

  • अब आपको ऐसे कुछ देशों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने सख्ती से फैसले लागू किए हैं.

  • फिलीपींस और मेडागास्कर समेत दुनिया के कम-से-कम 4 देशों ने ऊर्जा आपातकाल का एलान किया है.

  • जॉर्डन ने सरकारी दफ्तरों में AC के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है.

  • बांग्लादेश, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों में AC का तापमान 25 डिग्री या उससे ज़्यादा करने का फ़ैसला लिया है ताकि बिजली की खपत कम की जा सके.

  • थाईलैंड ने तो सरकारी दफ्तरों में सूट और टाई की जगह अधिकारियों को हाफ शर्ट पहनने को कहा है ताकि AC को बहुत ठंडा करने की जरूरत न पड़े.

  • दक्षिण कोरिया ने ऑड-ईवन लागू कर दिया है.

  • म्यांमार में एक दिन छोड़कर गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा है.

  • बांग्लादेश में पेट्रोल-डीज़ल की बिक्री की सीमा तय कर दी गई है.

  • पाकिस्तान के कुछ शहरों में 30 दिनों के लिए सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त कर दिया गया है ताकि लोग ईंधन बचा सकें.

  • इंडोनेशिया बायोडीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है.

  • पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में अधिकारियों के लिए बेहद जरूरी मामलों को छोड़कर विदेशी यात्रा पर रोक लगा दी गई है.

यूरोप के देशों ने क्या कदम उठाए?

विकसित देशों में भी तेल और गैस बचाने का अभियान चल रहा है. इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और स्पेन जैसे देशों में सोलर एनर्जी और कम बिजली इस्तेमाल करने वाली लाइट को बढ़ावा दिया जा रहा है. फ्रांस और इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है.

तेल-गैस की मांग में कमी लाकर उनकी सप्लाई बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं. ये इसलिए भी जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था को झटके से बचाया जा सके क्योंकि तेल की कीमत में बढ़ोतरी आज भी जारी रही. आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम 4% बढ़कर 108 डॉलर के करीब पहुंच गया है. यानी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमत से कोई राहत नहीं है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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