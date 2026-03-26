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Hindi Newsदुनियाकोरोना के दौर की तरह लगानी पड़ रही इमरजेंसी, होर्मुज बंद होने से एशिया के इन देशों में शटडाउन

कोरोना के दौर की तरह लगानी पड़ रही इमरजेंसी, होर्मुज बंद होने से एशिया के इन देशों में 'शटडाउन'

ईरान वॉर लंबा खिंचने से अब दुनिया के कई देशों का 'तेल' निकलने लगा है. सबके मीडर डाउन हैं और तेल का रिजर्व सूख रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में संसद में कोरोना के दौर को याद करते हुए कहा कि हमें तैयार रहना होगा. एशिया के कई देशों में अब शटडाउन जैसे हालात बनने लगे हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:51 AM IST
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कोरोना के दौर की तरह लगानी पड़ रही इमरजेंसी, होर्मुज बंद होने से एशिया के इन देशों में 'शटडाउन'

ईरान के तेल वाला होर्मुज रूट बंद करने के बाद अब एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. इसी रूट से होकर एशिया के ज्यादातर देशों को तेल की सप्लाई होती है. ईरान और अमेरिका की लड़ाई को एक महीने होने वाले हैं लेकिन, अभी जंग खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं. मजबूरन, एशियाई देशों को आपातकालीन उपायों की घोषणा करनी पड़ रही है. इसमें पाकिस्तान से लेकर दुनियाभर के कई देशों में त्राहिमाम मच गया है. पढ़िए कहां, कौन से इमर्जेंसी कदम उठाए गए हैं. 

भारत में क्या-क्या हुआ: अपने देश में अभी ईंधन संकट नहीं है लेकिन अफवाह फैलने के चलते कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं. लोग अपने से मान ले रहे हैं कि तेल और गैस का संकट होने वाला है. प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों को कालाबाजारी रोकने के उपाय करने को कहा है. 

- भारत ने उन देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 कर दी है, जिनसे यह ऊर्जा आयात करता है. 

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पाकिस्तान- तेल संकट से निपटने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी 4 दिन ही काम करेंगे. स्कूल और विश्वविद्यालय दो सप्ताह तक बंद कर दिए गए हैं. 

बांग्लादेश- सरकार ने साफ किया है कि अभी ईंधन भंडार 9 से 14 दिनों तक चलेगा. आगे के लिए सरकार एक्टिव हो गई है. ऑनलाइन कक्षाएं कर दी गई हैं. 5 घंटे रोज बिजली कटौती शुरू हो गई है. कपड़ा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है. 

श्रीलंका- पब्लिक हॉलीडे अनिवार्य कर दिया गया है. पेट्रोल-डीजल खरीदने की 15 लीटर की साप्ताहिक सीमा तय कर दी गई है. क्यूआर आधारित ईंधन पास प्रणाली बनाई गई है, जिससे ज्यादा तेल कोई न खरीद सके. 

थाईलैंड- यहां सार्वजनिक क्षेत्र में रिमोट वर्क (घर से काम) लागू करने और विदेश यात्रा निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं. 

वियतनाम - रिमोट वर्किंग मॉडल पर विचार किया जा रहा है.

ताइवान - केवल 11 दिनों का LNG 'सुरक्षा भंडार' बचा है. 

इंडोनेशिया - अप्रैल से हाइब्रिड शिक्षा और रिमोट वर्किंग मॉडल में बदलाव का मूल्यांकन किया जा रहा है. जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है. 

फिलिपींस में लगा आपातकाल

फिलिपींस- 'राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल' घोषित किया गया. जनता के लिए यह घोषणा की गई है कि ईंधन भंडार 45 दिनों तक चलेगा. 

जापान - देश ने IEA से अनुरोध किया है कि वह एक बार फिर भंडार से तेल बाजार में जारी करे. 

दक्षिण कोरिया- यह सार्वजनिक संस्थानों में लाइसेंस प्लेट-आधारित प्रतिबंध प्रणाली लागू कर रहा है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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