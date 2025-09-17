नौकरी के साथ-साथ X से इस तरह कमाए 67000 रुपये, चंद दिनों में ऐसे बदली किस्मत
X Earnings: सोशल मीडिया पर कई ऐसे प्लेटफॅार्म है जिसके जरिए लोग करते अच्छी-खासी कमाई करते हैं. इनमें से एक्स पर लोग अच्छे पैसे कमाते हैं, एक इंजीनियर ने अच्छी कमाई के बारे में जानकारी दी, जिसे जानकर लोगों के होश उड़ गए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 17, 2025, 06:15 PM IST
X Earnings: आजकल सोशल मीडिया के जरिए लोग अच्छी-खासी कमाई करते हैं. कई ऐसे प्लेटफॅार्म हैं जो अच्छा लिखने पर, अच्छा वीडियो बनाने पर पैसे देते हैं. इन्हीं में से एक है एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था. इस पर लोग अपना कंटेंट डालकर कमाई करते हैं. एक इंजीनियर ने भी दो महीने पहले एक्स चलाने का फैसला किया और इसके जरिए वो कैंपल प्लेसमेंट से ज्यादा कमाई कर रहा है. उसने अपनी कमाई के बारे में लोगों को जानकारी दी, जिसे जानकर लोग हैरान हो गए हैं.

इंजीनियर ने की कितनी कमाई?
इंजीनियर ने एक स्क्रीनशॅाट शेयर करते हुए दावा किया कि उसने जुलाई में 35,000 रुपये से ज़्यादा और अगस्त में 32,000 रुपये से ज्यादा एक्स से कमाई की, उसने ये भी दिखाया कि ये भुगतान उसे पांच किश्तों में किए गए हैं और सबसे ज्यादा उसका भुगतान 21,097 रुपए का था. एक्स पर पोस्ट करने से मुझे पहले से ही औसत टियर 3 कैंपस प्लेसमेंट से ज़्यादा कमाई हो रही है मैंने तो सिर्फ 2 महीने पहले ही इसकी शुरुआत की है. उनके द्वारा शेयर किए गए  स्क्रीनशॅाट में दिखा कि उन्हें 5 जुलाई को 21,097.03 रुपये, 19 जुलाई को 14,100.07 रुपये, 2 अगस्त को 8,115.03 रुपये, 16 अगस्त को 12,014.98 रुपये और 30 अगस्त को 12,093.11 रुपये शामिल हैं. 

कितने मिलते प्लेसमेंट पर पैसे?
इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके संस्थान का औसत कैंपस प्लेसमेंट पैकेज लगभग 2.9 लाख रुपये प्रति वर्ष था, जिसमें सबसे अधिक पैकेज 5 लाख रुपये प्रति वर्ष और सबसे कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष था. इस डेटा में 72 छात्र शामिल थे, जिनमें से 14 को सशुल्क पैकेज मिले जबकि 13 ने बिना वेतन वाली इंटर्नशिप की. कनव के पोस्ट से पता चलता है कि उनकी सोशल मीडिया गतिविधि से होने वाली आय पहले से ही पारंपरिक कैंपस प्लेसमेंट, खासकर टियर 3 कॉलेज में, से कहीं अधिक है. कनव की पोस्ट ये बताती है कि आप कंटेंट पोस्ट करके एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं.

