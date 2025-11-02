Advertisement
trendingNow12984520
Hindi Newsदुनिया

इंग्लैंड की ट्रेन में खूनी खेल, कई लोगों पर चाकुओं से हमला, इतने आरोपी गिरफ्तार

England News: इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर के हंटिंगडन स्टेशन में कुछ लोगों ने ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों पर चाकू से हमला किया. इस दिल दहला देने वाली खबर के बाद वहां के सुरक्षा इंतेजामों पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंग्लैंड की ट्रेन में खूनी खेल, कई लोगों पर चाकुओं से हमला, इतने आरोपी गिरफ्तार

Multiple people stabbed on UK train: यूनाइटेड किंग्डम में 1 नवंबर 2025 को रेलगाड़ी में खूनी खेल देखने को मिला. दरअसल इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में एक पैसेंजर ट्रेन में कई लोगों को चाकू मारने की वारदात को पता चला, जिसके बाद पुलिस ने2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (BTP) के अधिकारी हंटिंगडन (Huntingdon) शहर में मौका-ए-वारदात पर मौजूद थे.

पुलिस ने स्टेशन को किया बंद
बीटीपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "हम हंटिंगडन जाने वाली एक ट्रेन में हुई घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं, जहां कई लोगों को चाकू मारा गया है. " घटना के बाद हंटिंगडन रेलवे स्टेशन (Huntingdon Railway Station) को बंद कर दिया गया है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सभी घायल अस्पताल में भर्ती
कैम्ब्रिजशायर पुलिस (Cambridgeshire Police) ने कहा कि उन्होंने हंटिंगडन स्टेशन पर हथियार से लैस अधिकारियों को तैनात किया है. एक्स पर एक बयान में, पुलिस ने कहा कि उन्हें शाम 7.39 बजे (ईस्टर्न टाइम के मुताबिक दोपहर 3.39 बजे) खबर मिली कि ट्रेन में कई लोगों को चाकू मार दिया गया है. पुलिस ने आगे कहा, "कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है." कैम्ब्रिजशायर पुलिस ने कहा कि घटना अभी भी जारी है और उन्होंने जनता से गुजारिश की है कि वो अपनी किसी भी जानकारी की सूचना बीटीपी के उन सहयोगियों को दें जो जांच का नेतृत्व कर रहे हैं.

 

रेल रूट बाधित
ईस्ट कोस्ट मेनलाइन (East Coast Mainline) पर ट्रेनों का संचालन करने वाली रेल कंपनी, लंदन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (London North Eastern Railway), ने एक्स पर एक बयान में कहा कि वो "एलएनईआर रूट पर बड़े रुकावट का सामना कर रहे है." एलएनईआर ने आगे कहा, "इमरजेंसी सेवाएं हंटिंगडन स्टेशन पर एक घटना से निपट रही हैं; सभी लाइनें ब्लॉक्ड हैं. हमारी सलाह है कि 'ट्रैवल न करें'. प्लीज जहां तक हो सके अपने सफर को रोक दें."

 

ब्रिटिश पीएम ने जताया अफसोस
ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर (Keir Starmer) ने इस घटना को "बेहद चिंताजनक" बताया.  उन्होंने एक्स पर कहा, "मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ित लोगों के साथ हैं, और इमरजेंसी सेवाओं को उनके रिस्पॉन्स के लिए शुक्रिया. इलाके में मौजूद सभी लोगों को पुलिस की सलाह माननी चाहिए."

 

 

गृह सचिव का बयान
ब्रिटिश गृह सचिव शबाना महमूद (Shabana Mahmood) ने कहा कि उन्हें "चाकूबाजी की घटना के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है" और "उनकी संवेदनाएँ सभी पीड़ित लोगों के साथ हैं. 2 संदिग्धों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है." महमूद ने कहा कि उन्हें जांच के बारे में रेगुलर अपडेट मिल रहे हैं और उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो "इस शुरुआती स्टेज में अटकलें लगाने" से बचें कि चाकूबाजी की घटना के पीछे क्या था. गौरतलब है कि ईस्ट कोस्ट मेन लाइन ब्रिटेन के सबसे बिजी और अहम रेल मार्गों में से एक है. ये लंदन किंग्स क्रॉस (London King’s Cross) से स्कॉटलैंड (Scotland) के एडिनबर्ग (Edinburgh) वेवर्ली तक अहम शहरों को कनेक्ट करती है.

 

(इनपुट-रॉयटर्स)

 

 

 

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

EnglandUKTrain

Trending news

60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद