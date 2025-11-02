इंग्लैंड की ट्रेन में खूनी खेल, कई लोगों पर चाकुओं से हमला, इतने आरोपी गिरफ्तार

Multiple people stabbed on UK train: यूनाइटेड किंग्डम में 1 नवंबर 2025 को रेलगाड़ी में खूनी खेल देखने को मिला. दरअसल इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर में एक पैसेंजर ट्रेन में कई लोगों को चाकू मारने की वारदात को पता चला, जिसके बाद पुलिस ने2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (BTP) के अधिकारी हंटिंगडन (Huntingdon) शहर में मौका-ए-वारदात पर मौजूद थे.

पुलिस ने स्टेशन को किया बंद

बीटीपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "हम हंटिंगडन जाने वाली एक ट्रेन में हुई घटना पर कार्रवाई कर रहे हैं, जहां कई लोगों को चाकू मारा गया है. " घटना के बाद हंटिंगडन रेलवे स्टेशन (Huntingdon Railway Station) को बंद कर दिया गया है.

The train involved was the 6.25pm service from Doncaster to London King’s Cross. A full update will follow shortly. — British Transport Police (@BTP) November 1, 2025

सभी घायल अस्पताल में भर्ती

कैम्ब्रिजशायर पुलिस (Cambridgeshire Police) ने कहा कि उन्होंने हंटिंगडन स्टेशन पर हथियार से लैस अधिकारियों को तैनात किया है. एक्स पर एक बयान में, पुलिस ने कहा कि उन्हें शाम 7.39 बजे (ईस्टर्न टाइम के मुताबिक दोपहर 3.39 बजे) खबर मिली कि ट्रेन में कई लोगों को चाकू मार दिया गया है. पुलिस ने आगे कहा, "कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है." कैम्ब्रिजशायर पुलिस ने कहा कि घटना अभी भी जारी है और उन्होंने जनता से गुजारिश की है कि वो अपनी किसी भी जानकारी की सूचना बीटीपी के उन सहयोगियों को दें जो जांच का नेतृत्व कर रहे हैं.

The incident remains ongoing and the A1307 has been closed as you approach the town centre.

Officers are working with @BTP who are leading on the incident, and anyone with any information is urged to report this to us online: https://t.co/R13Bb2gAH9 quoting incident 495. (2/2) — Cambs Police (@CambsCops) November 1, 2025

रेल रूट बाधित

ईस्ट कोस्ट मेनलाइन (East Coast Mainline) पर ट्रेनों का संचालन करने वाली रेल कंपनी, लंदन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (London North Eastern Railway), ने एक्स पर एक बयान में कहा कि वो "एलएनईआर रूट पर बड़े रुकावट का सामना कर रहे है." एलएनईआर ने आगे कहा, "इमरजेंसी सेवाएं हंटिंगडन स्टेशन पर एक घटना से निपट रही हैं; सभी लाइनें ब्लॉक्ड हैं. हमारी सलाह है कि 'ट्रैवल न करें'. प्लीज जहां तक हो सके अपने सफर को रोक दें."

#LNERUpdate We are experiencing major disruption across the LNER route. Emergency services are dealing with an incident at Huntingdon station; all lines are blocked.

Our advice is 'Do Not Travel'. Please defer your travel where you can.https://t.co/o0hAZZ3XYh — London North Eastern Railway (@LNER) November 1, 2025

ब्रिटिश पीएम ने जताया अफसोस

ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर (Keir Starmer) ने इस घटना को "बेहद चिंताजनक" बताया. उन्होंने एक्स पर कहा, "मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ित लोगों के साथ हैं, और इमरजेंसी सेवाओं को उनके रिस्पॉन्स के लिए शुक्रिया. इलाके में मौजूद सभी लोगों को पुलिस की सलाह माननी चाहिए."

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning. My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response. Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

गृह सचिव का बयान

ब्रिटिश गृह सचिव शबाना महमूद (Shabana Mahmood) ने कहा कि उन्हें "चाकूबाजी की घटना के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है" और "उनकी संवेदनाएँ सभी पीड़ित लोगों के साथ हैं. 2 संदिग्धों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है." महमूद ने कहा कि उन्हें जांच के बारे में रेगुलर अपडेट मिल रहे हैं और उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो "इस शुरुआती स्टेज में अटकलें लगाने" से बचें कि चाकूबाजी की घटना के पीछे क्या था. गौरतलब है कि ईस्ट कोस्ट मेन लाइन ब्रिटेन के सबसे बिजी और अहम रेल मार्गों में से एक है. ये लंदन किंग्स क्रॉस (London King’s Cross) से स्कॉटलैंड (Scotland) के एडिनबर्ग (Edinburgh) वेवर्ली तक अहम शहरों को कनेक्ट करती है.

I am deeply saddened to hear about the stabbings in Huntingdon. My thoughts go out to all those affected. Two suspects have been immediately arrested and taken into custody. I am receiving regular updates on the investigation. I urge people to avoid comment and… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) November 1, 2025

(इनपुट-रॉयटर्स)