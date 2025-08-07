बुजुर्ग हों या बच्चे मिट जाएंगी सभी की यादें...अचानक पूरे देश को करना पड़ रहा पलायन? इस देश ने थामा हाथ

Australia Tuvalu Treaty: सोचिए जरा, आपकी गली-मोहल्ला, वो स्कूल की घंटी, नुक्कड़ की चाय. सबकुछ अचानक पीछे छूट जाए. जी हां, एक पूरा देश अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल पड़ा है. बच्चों की किलकारियां हों या बुजुर्गों की यादें, सब अब नए ठिकाने पर शिफ्ट हो रही हैं. पहली प्लान्ड माइग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और लोग बड़े जोश से अपने ‘नए देश’ की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. क्यों करना पड़ा ऐसा बड़ा फैसला? प्रशांत महासागर में बसा छोटा सा द्वीप देश तुवालु अब इतिहास रचने वाला है. लेकिन यह इतिहास दर्द से भरा है. चलिए जानते हैं विस्तार से...

25 साल में डूब सकता है पूरा देश

तुवालु नौ कोरल द्वीपों और एटोल से बना है, जहां केवल 11,000 से थोड़े ज़्यादा लोग रहते हैं. समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर है, इसलिए बाढ़, तूफानों और समुद्र स्तर बढ़ने से इसे सबसे ज्यादा खतरा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि तुवालु अगले 80 सालों में रहने लायक नहीं रहेगा. अब तक इसके दो द्वीप लगभग पूरी तरह डूब चुके हैं. NASA के मुताबिक, 2023 में तुवालु में समुद्र स्तर पिछले 30 सालों की तुलना में 15 सेमी ऊपर था. ऐसे में 2050 तक देश का ज़्यादातर हिस्सा पानी में समा सकता है.

तुवालु-ऑस्ट्रेलिया समझौता

इस संकट से निपटने के लिए तुवालु और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में Falepili Union Treaty साइन की. इसके तहत हर साल 280 तुवालु निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास मिलेगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी और घर की सभी सुविधाएं शामिल होंगी. पहला आवेदन चरण 16 जून से 18 जुलाई के बीच चला और इसमें 8,750 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया. 25 जुलाई को लॉटरी सिस्टम से पहले 280 लोगों का चयन किया गया.

सम्मानजनक पलायन की पहल

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि ये योजना तुवालु के लोगों को "सम्मान के साथ बसने" का मौका देती है. तुवालु के प्रधानमंत्री फेलेटी टेओ ने इसे एक वैश्विक चेतावनी बताया और दुनिया से अपील की कि समुद्र के बढ़ते खतरे से जूझ रहे देशों के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय समझौता बनाया जाए.

हर साल 4% आबादी कर सकती है पलायन

विशेषज्ञों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अन्य माइग्रेशन स्कीम्स को मिलाकर तुवालु की लगभग 4% आबादी हर साल पलायन कर सकती है. अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले 10 साल में 40% लोग देश छोड़ देंगे. कुछ वापस लौट सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अब स्थायी रूप से दूसरे देशों में बसने की तैयारी में हैं.