सामने आएगा सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का सच: खुद का नाम होने के बावजूद ट्रंप को देनी पड़ी हरी झंडी

दुनिया के सबसे बड़े सैक्स स्कैंडल कहे जा रहे 'एप्स्टीन फाइल्स' का सच सामने आने वाला है. बिल पास होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसपर दस्तखत कर दिए हैं. चलिए जानते हैं कि यह एप्स्टीन फाइल्स का पूरा मामला क्या है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:30 AM IST
Epstein Files: अमेरिका में 'एप्स्टीन फाइल्स' इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान बनी हुई हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारी राजनीतिक दबाव के बाद वह बिल साइन कर दिया है, जो सरकार को बाध्य करता है कि सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें जनता के सामने लाई जाएं. अमेरिकी न्याय विभाग को 30 दिनों के अंदर एप्स्टीन से जुड़ी हर दस्तावेज, ईमेल, जांच रिपोर्ट और 2019 में उसकी जेल में हुई मौत से जुड़े रिकॉर्ड को ऑनलाइन जारी करना होगा. 

न्याय विभाग को क्या करना होगा?

न्याय विभाग को यकीनी बनाना होगा कि यह जानकारी एक सर्च करने योग्य और डाउनलोड भी की जा सकती है. साथ ही DOJ सिर्फ पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए या किसी चल रही जांच की वजह से ही कुछ हिस्सों को ब्लैक कर सकता है. राजनीतिक शर्मिंदगी, छवि खराब होने या किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाने के नाम पर कोई भी दस्तावेज रोका नहीं जा सकेगा.

महीनों तक विरोध करते रहे ट्रंप

ट्रंप महीनों से इस बिल का विरोध कर रहे थे लेकिन पीड़ितों की मांगों, रिपब्लिकन नेताओं के दबाव और डेमोक्रेट्स के आक्रामक रुख के बीच उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा. हालांकि बिल पर साइन करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट इस मुद्दे का इस्तेमाल उनकी सरकार की उपलब्धियों से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं. कांग्रेस में इस बिल को लेकर दुर्लभ ‘दलीय एकजुटता’ देखने को मिली. 

छिपाई जा सकती है अहम जानकारी

यह बिल 427-1 से पास हुआ और सीनेट में इसे बिना किसी विरोध के मंजूरी मिली. अब चिंता यह है कि ट्रंप प्रशासन फाइलों को जारी करते समय लंबित जांच का हवाला देकर कुछ अहम जानकारियां दबाने की कोशिश कर सकता है. सीनेट में डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति को इस कानून को ईमानदारी से लागू करना होगा और कोई चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जेल में मुर्दा पाया गया जेफरी एप्स्टीन 

जेफरी एप्स्टीन एक धनी फाइनेंसर था, जो राजनीति, कारोबार, शिक्षा और मनोरंजन जगत के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में रहता था. उस पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग और उन्हें ताकतवर पुरुषों तक पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे. 2019 में उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया और जल्द ही वह न्यूयॉर्क की एक जेल में मुर्दा पाया गया. उसकी मौत को आत्महत्या कहा गया लेकिन जेल में सुरक्षा खामियों और अनियमितताओं ने कवर-अप की साजिश थ्योरी को और हवा दी.

ट्रंप का नाम भी फाइलों में

हाल में जारी 20000 पन्नों के दस्तावेजों में कई ताकतवर हस्तियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें ट्रंप का नाम भी शामिल है. एप्स्टीन के 2018 के संदेशों में उसने दावा किया था कि मैं ही उसे गिरा सकता हूं और मुझे पता है वह कितना गंदा है. जिससे ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्तों पर नए सवाल खड़े हुए हैं.

30 दिनों का इंतेजार

कुल मिलाकर, एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं बल्कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था, राजनीतिक पारदर्शिता और शक्तिशाली लोगों की जवाबदही की एक बड़ी परीक्षा बन चुकी हैं. अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि आने वाले 30 दिनों में DOJ कितनी सच्चाई सार्वजनिक करता है और कितनी बातें अब भी रहस्य के पर्दे में लिपटी रह जाती हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

