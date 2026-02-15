आत्महत्या नहीं, Epstein का कत्ल हुआ था... US डॉक्टर के दावे ने फिर खोली साजिश की परतें

Jeffrey Epstein: यौन अपराध के दोषी और वित्तीय सलाहकार जेफरी एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क जेल में हुई मृत्यु को लेकर फिर से विवाद तेज हो गया है. एपस्टीन के पोस्टमार्टम की निगरानी करने वाले डॉक्टर डॉ. माइकल बैडेन ने दावा किया है कि उनकी मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी.

डॉ. बैडेन ने एपस्टीन की मौत को लेकर किया बड़ा दावा

डॉ. बैडेन ने द टेलीग्राफ को बताया कि मेरी राय में एपस्टीन की मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई होगी. अब तक उपलब्ध जानकारियों को देखकर मौत के कारण और तरीके की आगे जांच जरूरी है. बैडेन ने 2019 में अपनी पेशेवर रिपोर्ट को अनिर्णायक बताया था. हालांकि, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा परीक्षक डॉ. बारबरा सैम्पसन ने औपचारिक रूप से इसे आत्महत्या करार दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एपस्टीन की गर्दन में तीन फ्रैक्चर दर्ज किए गए थे. एक बाईं हायोइड हड्डी और दो थायरॉइड उपास्थि पर. बैडेन ने कहा कि अपने 50 साल के करियर में उन्होंने फांसी के किसी भी मामले में इतनी हड्डियों के टूटने का अनुभव नहीं किया. उन्होंने पहले भी अगस्त 2019 में फॉक्स न्यूज को बताया था कि सबूत आत्महत्या के बजाय हत्या की ओर इशारा करते हैं.

इस बीच, जेल की सुरक्षा में गंभीर चूक सामने आई. मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में एपस्टीन की कोठरी में अतिरिक्त कंबल और कपड़े थे, जिन्हें फंदे जैसी संरचना में इस्तेमाल किया गया. जेल कर्मचारियों ने 30 मिनट के अनिवार्य निरीक्षण रिकॉर्ड में हेराफेरी की. एपस्टीन की मौत से एक दिन पहले उनके सेलमेट का तबादला किया गया और जगह खाली छोड़ दी गई.

ये भी पढ़ें: म्यूनिख में असीम मुनीर की घनघोर बेइज्जती! सुरक्षाकर्मी बोला- कौन हो, पहचान पत्र दिखाओ, वीडियो वायरल

9 अगस्त, 2019 को रात लगभग 10:39 बजे, दो गार्डों ने एपस्टीन को ऊपरी चारपाई पर लगभग बैठी स्थिति में लटका पाया, गले में नारंगी पट्टी थी. बाद में उन्हें अस्पताल ले जाकर मृत घोषित किया गया. नए वीडियो लॉग और सुरक्षा चूक की जानकारी ने मौत के रहस्य और विवाद को और बढ़ा दिया है.